Olympijský sjezd mužů zhatil silný vítr, byl přeložen na pondělí

Peking - Sjezd mužů na olympijských hrách se dnes nemohl uskutečnit kvůli silnému větru. Pořadatelé start nejprve třikrát odložili a nakonec první závod v alpském lyžování v Pekingu pro dnešek úplně zrušili. Sjezdaři by měli jet v pondělí od 5:00 SEČ.

Kvůli větru byl zrušen už sobotní závěrečný trénink na sjezdovce The Rock, kterou si předtím lyžaři vyzkoušeli ve čtvrtek a pátek. "Je to tady složité, bezvětří tady není nikdy," uvedl ředitel závodu Markus Waldner podle agentury SID.

Sjezd bude bez české účasti. Jan Zabystřan absolvoval dva tréninky jen jako přípravu na kombinaci.

"Vzhledem k větrnému počasí a aktualizované předpovědi jury po dohodě s organizátory rozhodla, že nejlepší pro bezpečí lyžařů a férovost závodu bude odložit ho na jindy," uvedli pořadatelé v prohlášení. Fanoušci ve středisku Jen-čching chybí, zbytečnou cestu na královskou lyžařskou disciplínu však podle agentury Reuters vážil předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Podle norské hvězdy Aleksandera Aamodta Kildeho rozhodli pořadatelé správně, zároveň ale uvedl, že se lyžaři možná budou muset v Číně s větrným počasím vyrovnat. "Pokud to bude jen trochu bezpečné, tak možná budeme muset závodit s větrem a brát to tak, jak to je. Je to venkovní sport, vítr a podobné věci se nedají vyloučit," uvedl vedoucí muž sjezdu ve Světovém poháru.

"Je to škoda, protože jinak je počasí dobré, sníh taky a trať je perfektní. Musíme být trpěliví. Rád bych dneska jel, ale v nerovných podmínkách závodit nechci," řekl Kilde.

V pondělí zahájí svůj program v alpském lyžování také ženy, které pojedou obří slalom. Ve startovní listině jsou i Martina Dubovská s Elese Sommerovou.