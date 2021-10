Olympijský šampion Prskavec je Kanoistou roku, svazovou anketu vyhrál potřetí

Praha - Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec je opět Kanoistou roku. Osmadvacetiletý kajakář v anketě Českého svazu kanoistů, která oceňuje nejlepší závodníky napříč disciplínami, navázal na výhry z let 2015 a 2019. Tehdy se radoval díky světovým titulům. Tentokrát na MS vypadl v semifinále, ale ten nejdůležitější závod sezony vyhrál.

Na bronzovou medaili z Ria de Janeiro 2016 navázal zlatem. "Mně docela trvalo, než jsem si uvědomil, co jsem dokázal. Že je to opravdu ten splněný dětský sen, který tam někde vzadu byl. Že se mi to protě splnilo, že jsem si šel za tím, co jsem chtěl, a dokázal jsem to. Je to hrozně krásné a já věřím, že i inspirace pro malé děti, které se slalomem začínají," svěřil se Prskavec novinářům.

Za Prskavcem v hodnocení individuálních závodníků skončil další medailista ze slalomářských soutěží na OH v Tokiu - stříbrný kanoista Lukáš Rohan. Třetí příčku obsadil rychlostní kanoista Martin Fuksa. Ten na olympijských hrách skončil na kilometru pátý a nedosáhl na vytouženou medaili, ale získal evropské tituly na 500 i 1000 metrů a byl na obou distancích vicemistrem světa.

Na dnešním slavnostním vyhlášení byla k vidění kompletní sada olympijských medailí. Nejlepší posádkou byl totiž vyhlášen bronzový deblkajak z olympijského závodu v Tokiu Josef Dostál, Radek Šlouf. Druhý jmenovaný byl i ve druhé nejlepší posádce sezony, kterou se stal bronzový čtyřkajak z MS ve složení Jakub Špicar, Daniel Havel, Jan Vorel a Šlouf.

Novopečený ženáč Šlouf si pochvaloval, že má štěstí na trenéra i na parťáky. "Já jsem hodně šikovný v posádce, ale potřebuju k tomu mít jednoho až tři borce, kteří jsou individuálně lepší než já. Oni mi to tam malujou a já se snažím jim vyhovět, abych tam nebyl vidět. Individuálně bych tu nikdy nestál," řekl svěřenec Karla Leštiny.

Juniorskou kategorii ovládl kajakář Martin Rudorfer, juniorský mistr Evropy a vicemistr světa ve vodním slalomu.