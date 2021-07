Olympijský areál ve Stromovce je plný, přišly hlavně rodiny s dětmi

Praha - Sportovní areál Olymp v pražské Stromovce dnes zaplnily rodiny s dětmi, které dorazily na Olympijský festival pořádaný u příležitosti letní olympiády v Tokiu. Kapacita areálu, která je omezená kvůli protiepidemickým opatřením na 2500 lidí, byla podle manažerky sportovního programu festivalu Terezy Doušové naplněna. V areálu si děti i dospělí mohli vyzkoušet desítky sportů, větší fronty se až na výjimky netvořily.

Festival byl zahájen v pátek 23. července spolu s olympijskými hrami. Pořadatelem je Český olympijský výbor (ČOV), jehož cílem je zejména vést ke sportu děti. Tomu odpovídá i forma festivalu, založená na prezentaci olympijských i neolympijských sportů, které si děti i jejich rodiče mohou vyzkoušet. Součástí akce je i hlavní stage s velkoplošným přenosem olympijských her.

"Na každém stanovišti máme odborníky, buď jsou to profesionální trenéři, nebo zástupci svazů," vysvětlila Doušová. Kromě vyzkoušení jednotlivých aktivit mohou rodiče na stanovištích získat informace o tom, kde nejblíže k jejich bydlišti je možné děti na daný sport přihlásit, kdy se provádějí nábory a další informace.

Podle Doušové si lidé na festivalu, který potrvá do 8. srpna, budou moci celkem vyzkoušet 49 sportů. "Máme tu dokonce i dva zimní sporty, protože za půl roku bude zimní edice," řekla manažerka. Od neděle si podle ní budou návštěvníci moci zkusit curling a celou dobu je k dispozici bobový trenažér. O ten je podle Doušové velký zájem.

To potvrdilo i osazenstvo bobové dráhy, před kterou se i dnes tvořila menší fronta. Dráha podle zjištění zpravodaje ČTK nejvíce zaujala i dětské návštěvníky, na otázku po nejzajímavější atrakci zněla odpověď v drtivé většině případů právě: "Boby!".

V areálu byl pro účely festivalu také nově umístěn skatepark. Mezi další oblíbené sportovní atrakce podle Doušové patří vodní sporty, u kterých návštěvnost ještě zvýšily úspěchy českých medailistů. Z kolektivních sportů jsou podle manažerky oblíbené například baseball a softball, u kterých si lidé mohou vyzkoušet odpaly v odpalovacích klecích.

I s ohledem na omezenou kapacitu se dnes návštěva festivalu obešla bez větších čekání. Menší fronta se tvořila u bobové dráhy nebo před stanovištěm lukostřelců. Zhruba desetiminutové čekání museli návštěvníci vydržet u pokladny, tomu se však šlo vyhnout rezervací vstupu on-line.

Komplikovanější měli vstup lidé, kteří nepřišli s potvrzením o negativním testu na covid-19, případně o prodělané chorobě či ukončeném očkování. Ti se museli nechat otestovat, což znamenalo vystát frontu. Lidé si počkali také u stánků s občerstvením, trochu překvapivě však s výjimkou stánku s pivem.

V jeden okamžik může na základě epidemických opatření areál navštívit nejvýše 2500 lidí. Noví lidé jsou v případě dosažení kapacity podle Doušové do areálu vpouštěni podle toho, jak návštěvníci odcházejí. Symbolické vstupné činí 50 korun, děti do 12 let mají vstup zdarma.