Olympijské soutěže ve vodním slalomu znovu budou medailovými nadějemi pro Čechy

Tokio - V neděli začnou olympijské soutěže ve vodním slalomu, tradičně silném českém sportu. Ze všech olympijských her v historii samostatné republiky přivezli čeští reprezentanti alespoň jednu medaili. Naposledy to byl v Riu 2016 bronzový kajakář Jiří Prskavec, který bude jako úřadující mistr světa i Evropy patřit k favoritům i tentokrát. Premiéru pod pěti kruhy budou mít kanoistky, které v olympijském programu v zájmu genderové vyváženosti nahradily mužské deblkanoe.

Vodní slalomáři trénují na olympijské trati od začátku července. Po změnách na poslední chvíli je mnohem spravedlivější, než byla při poslední návštěvě zahraničních závodníků na podzim 2019. "Myslím si, že ten trénink byl docela dobrý. Ze začátku jsme si zvykali na to teplo a na ten kanál. Teď na konci si myslím, že už je to dobrý. Mně se jezdí dobře, takže já jsem určitě spokojená s tím, co jsme tady odtrénovali," řekla ČTK a deníku Sport kajakářka Kateřina Minařík Kudějová, kterou v neděli čeká kvalifikace.

Společně s ní bude o postup do semifinále bojovat i kanoista Lukáš Rohan. Zatímco Kudějová byla už Riu, kde skončila po chybě ve finále desátá, Rohan se chystá na olympijskou premiéru. Bude se muset vyrovnat s vedrem. "Je to poměrně dost náročné, protože tak poslední týden se nám tady hodně oteplilo a je to výrazná změna oproti tomu, jak jsme měli první dny, kdy jsme přiletěli. Ale je to náročné pro všechny stejně a myslím si, že v závěru bude hodně rozhodovat, kdo pošetří nebo vydrží se silama až do konce," uvedl.

Vzhledem k olympijskému formátu, podle něhož může bez ohledu na sílu země startovat v každé kategorii jen jeden zástupce, by měla být kvalifikace pro české reprezentanty snadnou záležitostí. Vypadává jen minimum závodníků a při případném zaváhání v první jízdě je ještě šance na opravu. Minařík Kudějová si proto chce při kvalifikaci také vyzkoušet, jak se v závodním režimu vyrovnat s horkem. Chladící vesta jí nevyhovuje. "Já moc nechci nosit na sobě zase něco úplně ledové. Prostě mi to přijde zbytečné. To si radši vezmu ten mokrý ručník. Já se snažím spíš na tom sluníčku tolik nebýt," uvedla.

Jako první budou bojovat o medaile v pondělí kanoisté, o den později nastoupí kajakářky. Ve středu pak začnou soutěže v papírově silnějších českých kategoriích, kvalifikaci absolvují kanoistka Tereza Fišerová a kajakář Prskavec.

Pětinásobnou medailistku z velkých akcí Fišerovou při olympijském debutu čekají prázdné tribuny. Nenechává se tím rozhodit, protože cítí velkou podporu z Česka. "Cítím celou dobu, že už ten zájem o nás je vyšší. I když tady na tribunách nikdo nebude, tak my prostě i tím, že jsme si nechali navrhnout tu bundošku, tak budeme vědět, že jsou všichni čeští fanoušci s náma. A to si myslím, že je to důležitější," řekla s připomínkou toho, že všichni čeští závodníci pojedou v trikotu, který navrhla sedmnáctiletá Františka Rappová. Vítězný design "bundošprajdy" ze soutěže fanoušků je v národních barvách se zlatým rukávem.

Třiadvacetiletá kanoistka mírní medailová očekávání. "Já bych si chtěla určitě vyjet finále a hlavně v tom finále podat takovou jízdu, na kterou jsem ty usilovné roky trénovala. To, na co to bude stačit, je hrozně těžké říct. V našem sportu se tohle tvrdit nedá, že já si jedu pro medaili," řekla.

S jejím postojem souhlasí i obhájce bronzu Prskavec, i když ho poslední výsledky pasují do role největšího favorita závodu kajakářů. "Ani s těmi mými výsledky nemůžu říct, že jsem tady pro medaili. To je prostě naivní si myslet. Já jsem půl roku nejel závod, na který by byli všichni top připravený. Možná tu Evropu, ale na tu jsem nebyl top připravený já a ještě to byla úplně jiná trať. Takže já ve výsledku nevím, jak jsou na tom soupeři. Já vím, že jsem tomu dal maximum, a věřím, že jsem já v top formě. To je můj cíl tady ukázat, co ve mně je, a uvidíme, kam až to bude stačit," prohlásil.

Kanoistky s australskou hvězdou vodního slalomu Jessicou Foxovou pojedou o medaile ve čtvrtek 29. července, kajakáři o den později.