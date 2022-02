Olympijské šance skeletonistky Fernstädtové limituje nedávno zjištěná cukrovka

Peking - Když skeletonistka Anna Fernstädtová před čtyřmi lety vyměnila německé barvy za české, hovořilo se o ní jako o medailové naději pro olympijské hry v Pekingu. Její plány ale výrazně narušilo nedávné zjištění, že má cukrovku prvního typu. I proto si trojnásobná juniorská mistryně světa před pátečními a sobotními závody pod pěti kruhy nedává žádné konkrétní cíle.

"Od chvíle, co jsem se to dozvěděla, jsem snad ještě neměla jednu klidnou minutu. Ale musím to brát tak, jak to je. Určitě do Pekingu nejedu odevzdaná a jen se zúčastnit. Ale pravda je, že tohle všechno zabere hodně času a trochu to ubírá síly," řekla Fernstädtová po nečekané lednové diagnóze. Na předchozích hrách v Pchjongčchangu skončila ještě v německém dresu šestá.

Cukrovka nejspíš ovlivnila i výkony Fernstädtové v této sezoně, v níž se jí nedařilo podle představ. Ve Světovém poháru byla nejlépe osmá v prosincovém závodě v Altenbergu, v konečném hodnocení obsadila 16. místo.

Seriál ovládla Nizozemka Kimberley Bosová před Rakušankou Janine Flockovou a Ruskou Jelenou Nikitinovou. Mezi muži, kteří se v ledovém korytě v areálu v Jen-čchingu představí ve čtvrtek a v pátek, triumfoval Lotyš Martins Dukurs. Ten by si v Pekingu rád vynahradil zklamání ze čtvrtého místa v Pchjongčchangu. Ve Vancouveru i v Soči získal stříbro.

Ve skeletonu se pod pěti kruhy závodilo už v roce 1928, natrvalo se do olympijského programu dostal až o 74 let později. Jediným českým skeletonistou na OH byl Josef Chuchla, který při obnovené premiéře tohoto sportu v roce 2002 v Salt Lake City obsadil 24. místo.