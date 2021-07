Olympijské naděje českých plážových volejbalistů ohrožuje koronavirus

Tokio - S cílem postoupit minimálně do osmifinále odletěli na olympijské hry nejlepší čeští plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem a Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou. Jejich plány ale narušily pozitivní testy na koronavirus, které měli po příletu do Tokia Perušič i Nausch Sluková. Zatímco muži ještě mají naději na účast v turnaji, ženy do něj nezasáhnou.

Perušič se Schweinerem, kteří v březnu v Dauhá získali premiérový český mužský titul na Světovém okruhu a na olympiádu se kvalifikovali poprvé v kariéře, měli do turnaje vstoupit 26. července. To však kvůli Perušičově izolaci nejspíš nebude možné.

Pokud by byl Perušič po deseti dnech negativní, mohl by stihnout duely s Mexičany Josém Rubiem a Josuém Gaxiolou a úřadujícími ruskými mistry světa Olegem Stojanovským a Vjačeslavem Krasilnikovem. První dva a nejlepší dva páry z třetích míst postoupí do osmifinále, další čtyři dvojice na třetí příčce se utkají v předkole o zbylá dvě místa.

Hermannová s Nausch Slukovou už pod pěti kruhy startovaly před pěti lety, druhá jmenovaná obsadila v Londýně 2012 společně s Kristýnou Kolocovou páté místo, což je dosud nejlepší český výsledek na OH. Boj o vylepšení společné 17. příčky jim zhatil dnešní pozitivní nález u Nausch Slukové.

K největším favoritům mužského turnaje budou kromě Krasilnikova se Stojanovským patřit světové jedničky Anders Mol a Christian Sörum z Norska či Šaríf Janus s Ahmedem Tidžanem z Kataru. Mezi ženami jsou hlavními medailovými kandidátkami Brazilky Agatha a Duda, Kanaďanky Sarah Pavanová a Melissa Humana-Paredesová nebo Američanky Sarah Sponcilová s Kelly Claesovou. Finálové zápasy jsou na programu 6. a 7. srpna.