Olympijská vesnice v Pekingu je podle Doktora pěkná, zádrhelů moc není

Peking/Praha - Relativně málo porouchaných věcí řeší šéf výpravy Martin Doktor se svým malým týmem při přípravě české části bydlení v olympijské vesnici pro hry v Pekingu. Nové sídliště pro sportovce vypadá podle jeho slov hezky a uzavřená bublina funguje.

"Je to klasický začátek olympijských her. Vesnice oficiálně ještě není otevřená a jsou tady jen menší počty lidí z výprav připravující zázemí a administrativní věci," řekl v on-line rozhovoru s médii Doktor, který je v Pekingu od neděle. "Počet lidí je omezený, takže to je náročnější. Potřebovali bychom víc rukou, ale nějak to nakonec zvládneme," věří.

Devítka členů Doktorova týmu se rozdělila na tři části do vesnic v Pekingu a dvou v horských střediscích. Hotovo musí mít do pátku, kdy pokoje zaplní většina českých sportovců.

Češi mají k dispozici čínské pomocníky. Někteří mluví i anglicky, ale mají různá omezení. Jíst a pít mohou jen mimo ubytování na speciálních místech, nosí zároveň respirátor i štít a například mají zakázáno v pokojích na cokoli sahat. "Je to svazující. Oni chtějí pomoct, ale nesmějí, takže matrace rozdělujeme do pokojů ve dvou a povlíkáme," popsal Doktor.

Asistentů mají hodně. Občas ale kroutí hlavou nad jejich fungováním. "Jednomu řeknete, že má jít něco zkontrolovat, tak se jich sebere pět a jde se jich tam podívat pět. Nebo naopak neřeší problémy, které jim nepřísluší. Jiná země, jiné zvyky," řekl Doktor.

Olympionici budou v přísné bublině jen mezi sportovišti a olympijskou vesnicí. Nikam jinam se nedostanou. "To už funguje, odsud můžeme jen na určená místa," řekl Doktor. Opatření proti covidu jsou patrná na každém kroku. Nošení respirátorů kromě jídla a pití je základem. "Když si sundáte respirátor jindy, tak slušně řeknou, že si ho máte nandat," uvedl Doktor.

Samotné ubytování je v Pekingu podle něj pěkné. "Je to nové sídliště. Apartmány mají dva nebo čtyři prostorné pokoje a každý v něm bude sám. V horských vesnicích je to trošku menší, tam je to na hraně, ale taky jsou to nové stavby. Bude záležet, jak to bude fungovat."

Doktor musel reagovat i na rozšíření hokejové nominace o náhradníky. "My jsme nějakou rezervu měli, hokejisti souhlasili, že budou muset snížit svůj komfort, být na dvojácích. Ti sportovci v režimu náhradníků se kromě hotelu a tréninku nedostanou vůbec nikam," řekl.

Češi řešili jedno rozbité okno, ale nic zásadního. "Když to porovnám s Riem, tak je to nádherně zabydlené bez potíží," vzpomínal Doktor na problémy na letních hrách v Brazílii v roce 2016. "Tady je porouchaných věcí relativně málo, na novém baráku vždy nějaký detail najdete."

Před jeho příjezdem v Pekingu nasněžilo a zbytky sněhu jsou vidět po odklízení na stranách. "První dva dny byl relativně velký smog, ale dneska svítilo sluníčko. Dole úplně zima není, v horách bylo okolo patnácti pod nulou. Ale v Koreji to bylo horší," poukázal Doktor na nepříjemné dvacetistupňové mrazy z počátku her v Pchjongčchnagu před čtyřmi lety.