Olomoucká zoo získala z Francie samici vzácného daňka mezopotámského

Olomouc - Samici vzácného daňka mezopotámského získala z Francie zoologická zahrada na Svaté Kopečku u Olomouce. Daňčí samice už se úspěšně začlenila do skupiny dalších dvou samic a samce. "Do budoucna by se měla stát samicí, po níž zůstanou mláďata," řekla ČTK mluvčí zoo Iveta Gronská. V olomoucké zoologické zahradě se dosud narodila tři mláďata daňka mezopotámského.

Odborníci podle Gronské odhadují, že ve volné přírodě žije posledních 600 až 700 daňků mezopotámských. Dalších přibližně 250 jedinců chovají zoologické zahrady. "Daněk mezopotámský ve své původní domovině na Blízkém východě čelil vyhynutí nejen kvůli přímému pronásledování, ale zejména v důsledku ztráty prostředí a konkurenci domácích zvířat," uvedla Gronská.

Díky záchrannému programu, který v polovině 20. století spustily evropské zoologické zahrady, se početní stavy daňka mezopotámského postupně zvyšují. "Bez nich by tento druh s největší pravděpodobností z naší planety zcela zmizel," podotkla Gronská.

Olomoucká zoo na ploše 42 hektarů chová 1591 zvířat 386 druhů. Jejími branami loni prošlo 367.711 návštěvníků, meziročně o 463 více. Je to nejvyšší návštěvnost za posledních 11 let. Zřizovatelem zoologické zahrady je olomoucký magistrát, který dotuje její provoz. Zahrada si vlastními aktivitami vydělá zhruba polovinu částky potřebné na provoz.