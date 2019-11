Olomoucí bude jezdit Ološlap II v podobě auta VW Transporter

Turisty i zájemce z řad obyvatel sveze po centru Olomouce nové šlapací vozidlo Ološpap II Žánek (na snímku ze 13. listopadu 2019), které svým designem připomíná legendární automobil VW Transporter T1 z 50. a 60. let minulého století.

Olomouc - Turisty i místní zájemce od pátku po centru Olomouce sveze nové šlapací vozidlo Ološpap II Žánek, které připomíná legendární automobil VW Transporter T1 z 50. a 60. let minulého století. Turistické vozítko je stejně jako jeho předchůdce Ološlap I poháněno silou nohou až třináctičlenné posádky, jíž v obtížných úsecích trasy či při úbytku sil vypomůže elektromotor. Vozidlo novinářům představil Šimon Pelikán, který tuto službu v Olomouci provozuje.

Pelikán se pro výrobu nového šlapacího vozidla rozhodl kvůli tomu, že Ološlap I nebyl kvůli těžší konstrukci ideální pro vyjížďky po Olomouci ani školní výlety. Ološlap II Žánek vznikal rok. Vybaven je sedátky pro 13 pasažérů i místem pro řidiče, kde nechybí volant, ovládací panel elektromotoru, pedály a ruční brzda. Konstrukce vozítka je z lehkého hliníku doplněná elektromotorem. Jízdu novým šlapacím vozidlem díky tomu zvládnou i senioři či děti.

"Vzhledem k tomu, že předpokládáme návštěvu i zahraničních turistů, připravili jsme si výklad historie města Olomouce v cizích jazycích," podotkl Pelikán, podle kterého je šlapací vozidlo v podobě automobilu VW Transporter T1 světovým unikátem.

Nový Ološlap dostal jméno Žánek. Pojmenován je po Janu Usnulovi neboli Žánkovi, jehož život skončil předčasně v roce 2011 při snaze o záchranu topícího se dítěte v Mlýnském náhonu v Olomouci. "Myslím, že kdyby tu Žánek mohl být s námi, líbilo by se mu, co jsme vytvořili. Věřím, že by byl v našem týmu po mém boku," podotkl Pelikán.

Šlapací vůz Ološlap II Žánek bude veřejnosti slavnostně představen v pátek na Dolním náměstí v Olomouci, kde Pelikán nabízí tradiční Olopunč. Pelikán bude nové vozítko provozovat zároveň s Ološlapem I, který od posádky vyžaduje větší fyzickou námahu. "Zvýšíme díky tomu naši kapacitu a budeme moci uspokojit i velkou skupinu turistů, která do Olomouce přijede," řekl Pelikán.

Na palubě Ološlapu I se od roku 2016 vystřídaly už stovky rozjařených studentů, podnikatelů utužujících firemní kolektiv a hlavně turistů, kteří si měli možnost prohlédnout Olomouc ze sedla netradičního "kola", pro nějž se v zahraničí vžil název beerbike. Pelikán v Olomouci a Přerově provozuje také poznávací plavby po řekách Morava a Bečva.