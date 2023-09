Olomouc díky první brance Macuha zdolala Kladno

Olomouc - Hokejisté Olomouce v prvním kole nové extraligové sezony udolali doma Kladno 1:0. O vítězství Hanáků rozhodl na konci první třetiny premiérovým gólem v české nejvyšší soutěži slovinský útočník Rok Macuh. Slovenský brankář Branislav Konrád si připsal 30. čisté konto v základní části české extraligy a celkově 31. nulu v součtu s play off.

Domácí začali aktivněji. Brízgala postupně zasáhl proti Černému, Nahodilovi a Kuskovi. V polovině první třetiny vystihl Slováčkovu rozehrávku Macuh, mířil ale jen do betonu kladenského brankáře.

Na začátku přesilovky sice skóroval olomoucký Knotek, puk však poslal do sítě bruslí. Rozhodčí Cabák a Stano situaci zkoumali na videu a gól neuznali. Hanáci tak šli do vedení až v čase 18:10. Volný kotouč zblízka dorazil za ležícího Brízgalu Macuh a zaznamenal v 13. zápase v české extralize první trefu.

V úvodu druhé třetiny si na pravý kruh najel Klepiš, Konráda ale nepřekvapil. Na druhé straně Navrátil přihrál pod sebe Bambulovi, kterého lapačkou vychytal Brízgala. Vyrovnat se z hranice brankoviště snažil Plekanec, nicméně jeho dorážka za domácího gólmana neprošla.

Rytíři si do třetího dějství přenesli část přesilovky, využít ji ale nedokázali. Po skončení oslabení z pravé strany těsně minul vzdálenější tyč hostující branky Musil. Mezi kruhy si posléze najel Plekanec, Konrád střelu kladenského kapitána vyrazil hrudí. Unikající Klepiš zase domácí branku minul.

Při Strnadově vyloučení pálil z kruhu Navrátil, Brízgala se k pravé tyči přemístil včas. Zanedlouho betonem vykopl zakončení Kunce a poradil si s tečovanou nabídkou Macuha. Náskok Olomouce se nepodařilo navýšit ani nadvakrát Nahodilovi. Kladno ještě v závěru zariskovalo bez brankáře, vyrovnat už ale nezvládlo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dobře jsme do utkání vstoupili. V první třetině jsme si vytvořili nějaké střelecké příležitosti, které jsme neproměnili. Do druhé části jsme nevstoupili dobře už od prvního střídání, Kladno bylo lepší. Ve třetí třetině se pak hra vyrovnala. Byl to první zápas a byl nervózní. Led za moc nestál, pro oba týmy to bylo těžké. Bylo to hodně o bojovnosti a soubojích. Jsme o gól šťastnější."

Otakar Vejvoda mladší (Kladno): "Byl to bojovný a obětavý zápas z obou stran. První třetinu jsme byli trochu pomalejší než Olomouc, druhou třetinu jsme zase měli lepší pohyb v útočném pásmu. Třetí třetinu to bylo nahoru dolů, Olomouc měla o přesilovku víc. Nepodařilo se nám dát gól, proto jsme prohráli."

HC Olomouc - Rytíři Kladno 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 19. Macuh (Kunc, Kucsera). Rozhodčí: Cabák, Stano (SR) - Lederer, Blažek. Vyloučení: 4:6, navíc Macuh, Švrček - M. Procházka, Ticháček všichni 5 min. Bez využití. Diváci: 5076.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Škůrek, Švrček, Řezníček - P. Musil, Nahodil, Klimek - Orsava, Kusko, Chmielewski - Bambula, J. Knotek, Navrátil - Kucsera, Macuh, Kunc. Trenér: J. Tomajko.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček, Klikorka - Sideroff, Plekanec, Melka - Jarůšek, Klepiš, M. Procházka - Tralmaks, Pytlík, O. Bláha - Strnad, Babka, M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.