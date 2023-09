Okuliarův hattrick dovedl Hradec Králové k výhře 5:3 nad Libercem

Hradec Králové - Úřadující vicemistři extraligy z Hradce Králové si ve 2. kole nového ročníku připsali druhé vítězství, když stejně jako ve čtvrtfinálové sérii posledního play off porazili hokejisty Liberce. Vítězství 5:3 řídil hattrickem slovenský útočník Oliver Okuliar, jenž si navrch připsal asistenci. Zlomový gól vstřelil v 52. minutě Aleš Jergl.

Hned samotný úvod potvrdil tradici, že vzájemné bitvy Hradce s Libercem nikdy nenudí. Hráče Mountfieldu poslal už po 70 sekundách do vedení Okuliar, jenž využil McCoshenova kiksu. Za 22 sekund však vyrovnal Flynn, pro změnu z trestného střílení po faulu Šťastného.

Stejnou příležitost nabídl znovu McCoshen i domácím, ale Okuliar podruhé na brankáře Hrenáka nevyzrál. To všechno stihli aktéři duelu už do čtvrté minuty.

Šťastný odčinil svou chybu využitou přesilovou hrou a trefil se už jako třetí z čerstvých královéhradeckých posil. Seznam mohl ještě do první přestávky narůst o obránce Freibergse, který unikal z trestné lavice, Hrenák však zastavil i další bekhendovou kličku.

Obraz hry se ve druhé třetině změnil a pouze skvělý Bartošák držel hradecké vedení. Platilo to i proti dalšímu trestnému střílení Flynna. Ten však ve 28. minutě zhodnotil přesilovou hru a přece jen srovnal.

Za oběma brankáři potom zvonily tyčky po střelách Jergla a Faška-Rudáše. Z atraktivní hry mohlo vyplynout několik gólů, skóre se ale měnilo až 18 sekund před druhou sirénou. Domácímu týmu vrátil náskok opět v početní výhodě střelec zápasu Okuliar.

Když další tyč napálil Šťastný, potřetí zařídil nerozhodný stav z protiútoku Birner. I v tu chvíli však reagoval výtečně hrající druhý hradecký útok: Okuliar rovněž trefil brankovou konstrukci, zato Jergl se po nabídce od Tamášiho nemýlil.

Na čtvrtý gól domácích už hosté odpověď nenašli. Naopak inkasovali popáté, když při jejich risku s hrou bez gólmana trefil z vlastního pásma odkrytou branku hrdina Okuliar.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Zápas měl výbornou úroveň, bylo to nahoru dolů. Liberec hrál skvěle. Ve druhé třetině byl jednoznačně lepší a kdybychom neměli Patrika Bartošáka v bráně, soupeř by výsledek překlopil na svou stranu a těžko bychom ho obraceli. Tam se zápas lámal, měli jsme velké štěstí. Do třetí třetiny jsme se srovnali a náš výkon šel zase nahoru. Bojovností a charakterem jsme to urvali na svou stranu."

Boris Žabka (Liberec): "Na druhé kolo jsme viděli kvalitní zápas. Hrál se vyrovnaný hokej, soupeř nás trošku předčil v nerovnovážných stavech, kde jsme dostali dva góly, ale i tak jsme se vrátili do zápasu. Rozhodla maličká chybička, kdy jsme špatně přebrali střídajícího hráče. Chceme ale hráče pochválit za výkon, vytvořili jsme si dost šancí, jen jsme nebyli tak produktivní jako soupeř."

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Okuliar, 13. Šťastný (Perret, Okuliar), 40. Okuliar (Blain, T. Pavelka), 52. Jergl (Tamáši, Blain), 60. Okuliar (Jergl, Jank) - 2. Flynn z trest. střílení, 28. Flynn (Rychlovský, Melancon), 48. Birner (Bulíř). Rozhodčí: Kika, Vrba - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 4572.

Sestavy:

Hradec Králové: Bartošák - Blain, Kalina, Freibergs, P. Marcel, F. Pavlík, T. Pavelka, Jank - Eberle, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Okuliar - Šťastný, Lalancette, Perret - Jasper, Zachar, M. Chalupa. Trenér: T. Martinec.

Liberec: Hrenák - M. Ivan, Budík, Melancon, McCoshen, Kolmann, Derner - Kelly Klíma, Bulíř, Birner - Faško-Rudáš, Filippi, J. Pérez - Hawryluk, Rychlovský, Flynn - Gajda, J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.