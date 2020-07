OECD čeká nejvyšší nezaměstnanost od krize ve 30. letech

Berlín/Paříž - Míra nezaměstnanosti v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by se v letošním čtvrtém čtvrtletí měla vyšplhat na 9,4 procenta, což by znamenalo nejvyšší úroveň od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. V případě příchodu druhé vlny koronaviru by mohla vystoupit až na 12,6 procenta. Vyplývá to z nejnovější studie OECD.

"Prognózy naznačují, že míra nezaměstnanosti v zemích OECD bude mnohem vyšší než na vrcholu globální finanční krize (v roce 2009)," píše se ve studii. Dosud nejvyšší zaznamenaná míra nezaměstnanosti v zemích OECD činila 8,66 procenta. Naměřena byla dvakrát, a to v říjnu 2009 a v lednu 2010, upozornila agentura Kjódó.

OECD nepočítá s návratem míry nezaměstnanosti na úrovně z období před příchodem koronavirové krize dříve než v roce 2022. V příštím roce by míra nezaměstnanosti podle studie měla činit 7,7 procenta, respektive 8,9 procenta v případě druhé vlny koronaviru. Na konci loňského roku dosahovala 5,3 procenta.

"Státy nyní musejí navázat na odvážná opatření, která podnikly hned na začátku koronavirové krize, a učinit vše, co je v jejich silách, aby zabránily situaci, že z krize zaměstnanosti vznikne obrovská krize sociální," uvedl generální tajemník OECD Ángel Gurría.