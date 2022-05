Odložený koncert zpěvačky Patti Smithové se v Praze uskuteční 17. července

Praha - Pražský koncert zpěvačky Patti Smithové, který byl odložen kvůli protipandemickým opatřením, se ve Foru Karlín bude konat 17. července. Uskuteční se i další hudební akce naplánované před dvěma lety. Sérii přesunutých koncertů zahájí v Divadle Archa 13. května britští art rockoví veteráni Van der Graaf Generator v čele se zpěvákem a kytaristou Peterem Hammillem. ČTK o tom za agenturu 10:15 Entertainment informoval Pavel Turner.

"Poslední dva roky byly ve znamení hledání nových a nových termínů. Už jste byli domluveni, vše se složitě přesouvalo a záhy přišel další posun. Ale zvykli jsme si a jsem ráda, že se zatím žádný z domluvených koncertů neruší," uvedla ředitelka agentury Milena Palečková.

V rámci svého turné odehrají v metropoli koncert němečtí industrialisté Einstürzende Neubauten. V roce 2020 chtěli oslavit čtyřicetileté výročí existence a zároveň vydali nové album Alles In Allem. Písně z něj naživo nakonec uslyší tuzemští příznivci kapely 31. května ve Foru Karlín.

Do Prahy se 12. června podruhé vrátí bubeník Pink Floyd Nick Mason. Se svou kapelou Saucerful of Secrets opět představí ranné písně této kapely z let 1967 až 1973. Z původního projektu udělat několik londýnských koncertů se stalo světové turné s velkou návštěvností.

Forum Karlín přivítá i americkou zpěvačku, skladatelku a aktivistku Patti Smithovou. Ta se do Prahy vrací opakovaně a její koncerty jsou vždy vyprodány. Stejně tak tomu je i v případě jejího vystoupení 17. července, na které dorazí v komorní sestavě. Doprovodí ji kytarista Jackson Smith, Tony Shanahan na basu a klávesy a Seb Rochford na bicí.

Letošní nabídku agentury 10:15 Entertainment uzavírá koncert britského punkového tria The Toy Dolls. Kapelu působící na hudební scéně více než čtyřicet let přivítá 5. listopadu Divadlo Archa.

Další informace ke koncertům a vstupenkám se nacházejí na stránkách pořádající agentury.