Ode dneška mohou otevřít řemeslníci nebo farmářské trhy

Praha - Ode dneška mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Fungovat mohou také psí salóny, povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap ode dnešního dne až do pondělí 8. června.

Řada radnic je připravena farmářské trhy okamžitě obnovit. Musí ale dodržet některá opatření. Stánky budou dál od sebe, návštěvníci budou mít k dispozici jednorázové rukavice a dezinfekci. Zrušené jsou doprovodné kulturní programy a ochutnávky. V hlavním městě například začnou fungovat trhy na Tylově náměstí v Praze 2, ovšem zhruba s polovinou stánků. Naopak v Praze 5 zatím trhy nebudou.

Hlásí se také zájemci o obnovené svatby. Tento týden se už budou konat první obřady v Liberci nebo Karlových Varech. Limit deseti účastníků zahrnuje i oddávajícího a matrikáře. Snoubenci nemusejí mít zakrytá ústa a nos. Přítomní mají dodržovat odstup nejméně dva metry, výjimku mají snoubenci a členové jedné domácnosti. Dezinfikovat se musejí ruce podané ke gratulaci a také všechny pomůcky použité při obřadu.

Zatímco psí salóny dnes otevřít mohou, kadeřnictví a holičství mají zůstat zavřená až do 25. května. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula to vysvětlil tím, že v klasickém kadeřnictví nastává bezprostřední přímý kontakt mezi cizími lidmi, což je z hlediska epidemie rizikové.

Seznam řemesel a oborů, které mohou ode dneška otevřít provozovny:

sklář, sklenář karosář barvíř brusič truhlář čalouník kameník kožešník parukář, vlásenkář kamnář obuvník, švec písmomalíř modelář švadlena, krejčí grafik, designér kovář, podkovář brašnář, sedlář výrobce bižuterie a ozdob kovolitec bednář výrobce hraček obráběč košíkář výrobce hudebních nástrojů smaltér, galvanizér knihař, tiskař, knihtiskař, vazač opravář pracovních strojů zámečník, nástrojař keramik, hrnčíř nožíř hodinář kovotepec, kovolitec fotograf zlatník, klenotník cizelér, zvonař, pasíř psí salóny pozlacovač platnéř, medailér

Zdroj: MPO