Odbory, zaměstnavatelé a Babiš se sešli kvůli růstu platů učitelů

Praha - Kvůli zvýšení platů učitelů na příští rok se dnes odpoledne sešel premiér Andrej Babiš (ANO) se zástupci školských odborů a asociací škol. Odboráři a zaměstnavatelé nesouhlasí s přidáním všem pedagogům stejně o 2700 korun, jak navrhuje ministr školství Robert Plaga (ANO). Požadují růst platového základu o deset procent. Školské odbory jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti a jsou připraveny případně vyhlásit jednodenní stávku ve školách.

Navýšení výdělků ve veřejném sektoru upravuje vládní nařízení, které připravilo ministerstvo práce. Shoda na podobě předpisu se podle odborářů na pondělním vypořádání připomínek nenašla a ministerstvo školství na plošném přidání trvá, rozhodovat tak bude kabinet. Požadavek odborů na desetiprocentní navýšení tarifů podporují i zaměstnavatelé.

"Zatím vždy, když se odboráři a zaměstnavatelé dohodli, to premiér a vláda respektovali. Pokud by to teď bylo jinak, nemusel by se sociální dialog vůbec vést," řekl ČTK před jednáním předák školských odborů František Dobšík.

Vláda v návrhu státního rozpočtu počítá s růstem sumy na platy pedagogů o deset procent. Podle ministra by se při plošném přidání o 2700 korun všem učitelům jejich tarify zvedly o 7,2 až 9,9 procenta. Víc by si přilepšili lidé bez praxe s nižší kvalifikací, zkušeným odborníkům by plat rostl procentně méně. Zbývající čtvrtinu peněz by pak vyučující dostali v odměnách, uvedl už dřív Plaga.

Odbory plošné přidání odmítají. Podle nich by nemotivovalo dobré pedagogy a bylo by nižší, než učitelům vláda slibovala. Při desetiprocentním zvýšení by se tarify upravily zhruba o 1360 až 4420 korun podle praxe a kvalifikace. Víc by dostali odborníci se zkušenostmi, méně začínající pracovníci s nižší odborností. Učitelům by se základ výdělku zvedl zhruba o 2860 až 3730 korun. Na odměny by zbyla asi pětina peněz, uvedli už dřív odboráři.

Odboráři a zástupci školských asociací se s premiérem setkali naposledy minulý týden na konferenci o budoucnosti vzdělávání. Na akci bylo kolem 700 zástupců škol z celé země. Babiš navrhoval, aby sami na místě o návrzích na zvýšení platů hlasovali a rozhodli, která varianta je lepší. Někteří z ředitelů škol pak vystoupili a premiérovi řekli, že dávají přednost navýšení tarifů o deset procent, ne navýšení o pevnou částku.