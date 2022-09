Odbory svolávají na 8. října do Prahy demonstraci kvůli drahotě

Praha - Odboráři Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) svolávají na 8. října do Prahy na Václavské náměstí demonstraci kvůli nynější situaci. Vyzvali vládu, aby přijala opatření proti zdražování a propadu životní úrovně v Česku. Představitelé svazů to řekli na odborářském shromáždění proti chudobě. Do pražského Fóra Karlín dorazila asi tisícovka odborářů z celé republiky.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270.000 členů. Shromáždění pořádá tradičně vždy v září od roku 2015. V minulých dvou letech se nekonalo kvůli epidemii.

Odboráři svou říjnovou akci nazvali "Za pět minut 12". Začne v sobotu 8. října ve 12:05. Dnes na své akci, kterou označují za "manifestační mítink", kritizovali vládu za nečinnost. Poukazují na prudké zdražování a reálný propad příjmů.

V předchozích ročnících se na zářijovém shromáždění odboráři a odborářky připravovali na vyjednávání o růstu platů. Měli heslo "Konec levné práce". Tentokrát se zaměřili hlavně na vysokou inflaci. Navrhují snížení DPH na vybrané zboží, stropování cen, růst dávek a zavedení podpory firem jako v době epidemie.

Shromáždění začalo po 11:00 světelnou a laserovou show s tanečním vystoupením. Sál zaplnili odboráři a odborářky svazů. Ve srovnání s poslední akcí v roce 2019, která se také konala ve Fóru Karlín, jich ale dorazilo o něco méně. Část míst v sále zůstala volná, prázdné byly tentokrát i ochozy. Také atmosféra byla méně bouřlivá než v předchozích ročnících. Část odborářů nechala proslov předáka ČMKOS Josefa Středuly i dalších vystoupení bez potlesku.

Závěr shromáždění připomínal volební kampaně. Středula, který nyní sbírá podpisy pro svou prezidentskou kandidaturu, si svlékl sako a v bílé košili s vyhrnutými rukávy se obklopil na pódiu šéfy a šéfkami svazů veřejného i soukromého sektoru. Prohlášení veřejné sféry s výzvou vládě pak přečetla předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková a prohlášení za privátní sféru šéf nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo.

Svazy veřejného sektoru požadovaly kvůli zdražování zvýšení platů ještě letos. Nakonec uzavřely s kabinetem dohodu, že se upraví od září jen ty výdělky, které se v lednu nezvedly. Zmrazené platové tarify nepedagogických pracovníků, zaměstnanců kultury či úředníků tak teď vzrostly o deset procent. Od ledna by se měl platový základ o deset procent pak upravit policistům a hasičům. O přidání dalším profesím se jedná. Předáci zatím neupřesnili, jaký budou žádat růst mezd pro zaměstnance firem.

Podle ministerstva financí by letos průměrná inflace měla dosáhnout 16,2 procenta. Příští rok by to mohlo být 8,8 procenta. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat nízká. Suma na platy a mzdy by se příští rok proti letošku měla zvednout o 7,9 procenta.

ČMKOS dál žádá zvýšení minimální mzdy o 2000 na 18.200 Kč ještě letos

ČMKOS dál požaduje zvýšení minimální mzdy o 2000 korun na 18:200 korun, a to ještě letos. O růstu mezd ve firmách pro příští rok budou odboráři vyjednávat individuálně podle situace jednotlivých podniků. Na shromáždění odborů proti chudobě to řekl Středula.

Konfederace navrhuje proti drahotě snížení DPH na vybrané zboží, stropování cen, růst dávek a zavedení podpory firem jako v době epidemie. Středula zmínil třeba tehdejší kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na mzdy od státu.

"Budeme postupovat individuálně. Pokud zisky jsou, přijdeme si o ně v kolektivním vyjednávání říct," řekl Středula, který sbírá v těchto dnech podpisy pro svou prezidentskou kandidaturu. Centrála v minulosti dávala doporučení, o jaký procentní růst výdělků mají odboroví vyjednavači ve firmách usilovat. Pro příští rok konkrétní požadavek neoznámila.

Minimální mzda se zvedla naposledy letos v lednu o tisícikorunu na 16.200 korun. Požadavek na přidání 2000 korun ještě letos kvůli zdražování zveřejnila centrála koncem dubna. Dnes ho Středula zopakoval. Odbory poukazují na to, že čistý nejnižší výdělek je pod hranicí chudoby.

Zaměstnavatelé s vysokým přidáváním nesouhlasí. Připomínají, že náklady rostou. Zmiňují ceny energií či pohonných hmot. Poukazují na to, že s minimální mzdou se navyšuje i zaručená mzda. Ta se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, tedy teď do 32.400 korun.

V programovém prohlášení vláda počítá se zavedením vzorce pro pravidelnou valorizaci nejnižšího výdělku. V minulém volebním období to plánovala i tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO), na modelu se s odboráři a zaměstnavateli nedohodla. Směrnici, která by minimální mzdu v členských zemích upravovala, chystá i EU.

Podle šéfa ČMKOS požadavky odborů na růst výdělků proinflační nejsou. "Zdroje (inflace) jsou v zahraničí a v absolutní neschopnosti státu zamezit neoprávněnému zvyšování cen," míní Středula. Ve svém vystoupení kritizoval Fialovu vládu za nečinnost v době prudkého zdražování.