Odbory Škody a nošovické Hyundai žádají o přerušení výroby

Mladá Boleslav/Nošovice - Odbory automobilky Škoda Auto požadují 14denní karanténu pro všechny zaměstnance firmy. Zastavila by se tak výroba. Současná situace, která vzniká kvůli pandemii koronaviru, bude mít vliv na pracovní místa, řekl ČTK odborový předák Jaroslav Povšík.

"Chci vyjednat 14denní karanténu pro lidi, aby se zjistilo, když budou v izolaci, že mají třeba nějaké příznaky a aby to někdo prověřil," řekl Povšík. Během karantény by firma podle něj vydezinfikovala všechna místa v závodu. Firma zároveň podle Povšíka musí sehnat dostatek dezinfekčních prostředků pro zaměstnance.

Karanténou by se tak předešlo možnému šíření viru mezi zaměstnanci. Škodovka má prvního zaměstnance, u kterého se prokázala nákaza koronavirem. Pracuje mimo hlavní výrobní závod v Škoda Parts Center v Řepově, který s Mladou Boleslaví přímo sousedí.

Současná situace bude podle Povšíka mít vliv na pracovní místa. Firma podle něj například zastaví náborové kampaně, je možné, že současný nedostatek zaměstnanců se otočí do mírného přebytku. "Už Průmysl 4.0, elektromobilita, konektivita, všechny ty systémy už útočí na zaměstnanost. Toto to ještě akceleruje. Kdo si dneska koupí auto, když dealeři nemohou mít otevřeno?" řekl Povšík.

Podle něj má firma záchytné systémy, aby byly dopady na zaměstnanost co nejmenší. "Zastavíme v první řadě nábory," řekl Povšík. Je také možné, že firma nabídne starším zaměstnancům bonus za předčasný odchod do důchodu. "Uděláme zásah do (pracovních) agentur. Tam máme 3200 lidí, tam mají třeba nepevné smlouvy, třeba jen půlroční nebo roční, to znamená, že my jim je neobnovíme," uvedl Povšík jeden z příkladů, jak by se firma mohla s přebytkem zaměstnanců vypořádat.

Následně by na řadu přišli v případě nutnosti kmenoví zaměstnanci ve zkušební době a zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou.

Škoda Auto může podle Povšíka přebytečné zaměstnance na konkrétních pracovištích využít v jiné části výroby, kde je naopak podstav. Díky tomu, že je výroba z velké části zautomatizovaná, se pracovníci podle něj dobře zaučí pro novou činnost.

O 14denní přerušení výroby a karanténu požádaly také odbory automobilky Hyundai v Nošovicích.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí.

Odbory automobilky Hyundai v Nošovicích žádají o přerušení výroby Odbory automobilky Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku dnes požádaly firmu, aby na 14 dní kvůli zabránění šíření nákazy novým typem koronaviru přerušila výrobu. Zaměstnanci by mohli být doma v karanténě. ČTK to řekl předseda základní odborové organizace KOVO Hyundai Czech Patrik Fupšo. Přerušení výroby podle něj požadují sami zaměstnanci, kteří jsou připraveni po uklidnění situace výpadek výroby nadpracovat. Mluvčí automobilky Pavel Barvík sdělil, že výroba bude pokračovat za přijetí dalších zpřísňujících hygienických opatření uvnitř závodu. Odbory automobilky Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku dnes požádaly firmu, aby na 14 dní kvůli zabránění šíření nákazy novým typem koronaviru přerušila výrobu. Zaměstnanci by mohli být doma v karanténě. ČTK to řekl předseda základní odborové organizace KOVO Hyundai Czech Patrik Fupšo. Přerušení výroby podle něj požadují sami zaměstnanci, kteří jsou připraveni po uklidnění situace výpadek výroby nadpracovat. Mluvčí automobilky Pavel Barvík sdělil, že výroba bude pokračovat za přijetí dalších zpřísňujících hygienických opatření uvnitř závodu. Moravskoslezském kraji bylo dosud potvrzeno 14 případů nákazy, z toho polovina v okrese Frýdek-Místek, ve kterém se automobilka nachází a množství zaměstnanců bydlí. Fupšo řekl, že lidé v továrně i proto mají z nákazy obavy. "S vědomím, co se nyní děje, lze jen stěží při práci udržet plnou pozornost a koncentraci," uvedl odborář. Firma podle něj dělá opatření, aby rizikům nákazy předešla, ale dá se udělat ještě víc. "Stále jezdíme do práce přeplněnými autobusy, tlačíme se během velké pauzy v kantýnách, sdílíme stejné pracovní nářadí a tak dál," uvedl odborový předák. Řekl, že zaměstnanci například chtěli, ať jim firma rozdá roušky. "Ale to není reálné a myslím, že by se v tom u linky ani nedalo pracovat. Takže lidé nás dotlačili k tomu, abychom vedení firmy poslali žádost o přerušení výroby, s tím, že výpadek výroby by případně nahrazovali, až se situace uklidní," řekl Fupšo. Lidé podle něj žádají o přerušení výroby i s ohledem na to, co se děje v jiných automobilkách. Žádost o čtrnáctidenní karanténu vznesly odbory také v automobilce Škoda Auto. Kvůli šíření koronaviru zastaví až do 27. března výrobu ve většině svých závodů v Evropě Fiat Chrysler, opatření se týká šesti provozů v Itálii a po jednom v Polsku a Srbsku. Barvík uvedl, že tým, který se situací zabývá, zasedá v automobilce Hyundai každý den opakovaně a vývoj situace vyhodnocuje průběžně. Firma dělá řadu preventivních opatření. "Omezujeme setkávání zaměstnanců, doporučujeme dodržování odstupů, důraz klademe na dodržování hygienických pravidel a ještě intenzivnější dezinfekci společných prostor a zařízení. Zaměstnanci v kantýnách a strážní jsou vybaveni respirátory, rouškami a rukavicemi," uvedl Barvík. Automobilka uzavřela Centrum zdraví, kam zaměstnanci pravidelně docházejí na cvičení a rehabilitace. "Služební cesty zaměstnanců i návštěvy zvenčí do závodu jsou omezeny jen na ty zajišťující bezprostřední provoz. Návštěvníci a dodavatelé našeho závodu jsou před vstupem kontrolováni a je jim měřena teplota termoskenery či teploměry," uvedl mluvčí. Kdo by měl zvýšenou teplotu, do závodu se nedostane. Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Pracuje v ní přibližně 3300 lidí a dalších asi 8700 pracovníků zaměstnávají její subdodavatelé. Loni slezský závod vyprodukoval 309.500 automobilů.