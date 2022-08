Odbory při úřadech práce hrozí stávkou kvůli platům

Praha - Odbory při úřadech práce (ÚP) hrozí stávkou, pokud vláda nezvýší od září o deset procent tarify zaměstnanců ve státní službě. Vládou chystané zvýšení platů ve veřejném sektoru se podle odborů netýká části pracovníků, kteří jsou ve státní službě. Uvedl to předseda podnikového výboru odborových organizací při ÚP Jan Dudek, který se kvůli tomu obrátil dopisem na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Dopis má ČTK k dispozici.

Jurečka už dříve oznámil, že by od září měla dostat přidáno část zaměstnanců ve veřejném sektoru, mezi nimi například nepedagogičtí pracovníci ve školství či lidé v kultuře. Týkat se to má těch, kterým se pro letošek výdělek zmrazil, podle Jurečky je to asi 305.000 zaměstnanců. Na zvýšení platů od září má jít ze státního rozpočtu zhruba 1,97 miliardy korun, samosprávy vydají 1,8 miliardy korun a zdravotní pojišťovny 290 milionů korun.

Podle Dudka jsou na úřadech práce pracovníci pod zákoníkem práce i ve služebním poměru. Přidáno by ale měli dostat jen ti, kteří jsou pod zákoníkem práce. Podle odboráře Dudka by mohlo jít o diskriminační jednání.

Dudek uvedl, že ve státní službě působí asi 61.000 státních zaměstnanců, z toho tři čtvrtiny tvoří ženy. Asi 20.000 státních zaměstnanců je podle Dudka zařazena do deváté platové třídy. "Především na úřadu práce jsou již několik let velmi nízké prostředky na nadtarifní složky platu, že i ti nejzkušenější a nejvýkonnější zaměstnanci mají plat okolo 27.000 Kč brutto, často i mnohem méně. Není tedy divu, že čím dál více z nich musí žádat o sociální dávky. Značná část odchází, nedaří se je nahrazovat," napsal Dudek.

Odbory proto žádají, aby od září dostali přidáno i pracovníci ve služebním poměru. "Pokud opravdu nedojde do 31. 8. 2022 k zásadnímu řešení, to znamená přidání ve výši deset procent do tarifů státních zaměstnanců ve státní službě od 1. 9. 2022, jsme připraveni stávkovat," uvedl Dudek.

Odbory už dříve žádaly kvůli vysoké inflaci pro pracovníky veřejných služeb a správy přidání buď od srpna, nebo od září. Pro lidi se zmrazeným platem požadovaly navíc deset procent a pro učitele a zdravotníky pevnou částku 700 až 1000 korun. Pro všechny pak chtěly vyjednat další zvýšení od ledna. Devět odborových svazů veřejné sféry na podporu požadavků vstoupilo začátkem června do stávkové pohotovosti, další čtyři je podporují. Jurečka po posledním jednání s odboráři 19. července uvedl, že kabinet kvůli stavu rozpočtu prostor pro letošní přidání nevidí, je ale připraven navýšit platové tarify od ledna o pět procent.