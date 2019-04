Praha - Všechny formy tabáku by podle odborníků neměly mít stejně vysokou spotřební daň. Zohledňovat by se měla rizika jejich užívání, nejvyšší daň by měla být u klasických hořících cigaret. Uvedli to na diskusním setkání ThinkTanku Racionální politiky závislostí o minimalizaci rizik užívání tabáku. V minulých dnech ministerstvo financí představilo návrh na zvýšení spotřební daně na tabák.

Podle odborníků je třeba odlišovat vliv kouře a nikotinu, který způsobuje závislosti. "Zdraví ohrožují produkty spalování. Kouř obsahuje řádově tisíce látek, které jsou velmi toxické. Z ekonomického hlediska je absolutně jasné, že kouření výhodné není," uvedla předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková.

"Existuje dostatek důkazů o tom, že alternativní formy užívání nikotinu jsou o 95 procent méně škodlivé než kouření," řekl Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví.

Spotřební daň na tabák ročně generuje asi osm procent daňových příjmů státu. Celospolečenské náklady na jejich léčbu, ušlý pracovní výkon a další ztráty dosahují asi sta miliard korun.

Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je na místě daňově zvýhodnit alternativní způsoby užívání nikotinu včetně zahřívaného tabáku. "Jedno z nejmodernějších doporučení je regulovat produkty podle škodlivosti. Více daňově zatížit ty škodlivější," doplnil vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Podle Králíkové je vysoká cena cigaret jedním z nejúčinnějších opatření, jak snížit spotřebu. Upozornila na to, že cena cigaret roste méně než průměrná mzda. "Aby byly stejně dostupné jako dříve, musely by stát asi 200 korun," dodala. I pokud by klesla spotřeba, tak se na vyšší dani podle ní vybere víc peněz.

V Česku kouří asi 1,7 milionu dospělých. Ročně v souvislosti s kouřením zemře 15.000 až 17.000 lidí. "Kouření je rizikový faktor číslo jedna. Je to jeden z největších zabijáků a příčin nemocnosti naší populace," uvedl Mravčík. Kromě rakoviny plic lékaři spojují kouření i s nemocemi srdce a cév, jako jsou infarkty nebo vysoký tlak.

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly podle návrhu MF stoupnout od ledna 2020 zhruba o deset procent. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun.