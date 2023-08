Odborníci se brání zrušení Muzea paměti XX. století jako zapsaného ústavu

Praha - Proti zrušení pražského Muzea paměti XX. století jako zapsaného ústavu se brání historici, odborníci i zástupci veřejnosti. Senátorka a pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová (nestr. za Spolu) dnes novinářům řekla, že by změna organizace muzea znamenala ohrožení nezávislosti instituce. Signatáři v otevřeném dopise žádají členy rady a zastupitelstva, aby nedovolili zrušení politické nezávislosti muzea a podpořili stálou expozici v Domě pážat na Hradčanech.

"Bohužel někteří zastupitelé hlavního města Prahy začali od února letošního roku nečekaně připravovat zrušení Muzea paměti XX. století v Praze jako zapsaného ústavu. Přitom muzeum vzniklo jako zapsaný ústav proto, aby pro plnění svých cílů připomínání historické paměti mělo dostatečnou nezávislost a byly omezeny politické vlivy na jeho fungování, byla zajištěna účast odborné veřejnosti na jeho řízení a umožněno snadnější vícezdrojové financování. Stejný cíl sleduje i současný vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích," řekla Kordová Marvanová, která stála u vzniku muzea a je předsedkyní správní rady organizace.

V červnu schválilo zastupitelstvo Prahy muzeu financování ve výši deset milionů korun, podle zástupců instituce není dostatečné. Muzeum potřebuje finance především na svou činnost, například na tvorbu expozice v Domě pážat. Podle signatářů je z kroků vedení Prahy cítit tlak na zánik instituce.

Muzeum paměti XX. století bylo založeno v roce 2019, tehdy mělo jeho založení jako zapsaného ústavu podle Kordové Marvanové jednomyslnou podporu pražského zastupitelstva. Proti muzeu nyní podle ní vystupují zástupci politických stran, které v roce 2019 založení muzea podporovaly. Jedná se podle ní například o zástupce koalice Spolu nebo hnutí ANO. „Zatím jsme ujišťováni, že většina ve vedení Prahy podporuje muzeum, že je tedy šance, aby muzeum jak mělo podporu finanční, tak ale ta nestačí. My zejména klademe důraz na to, že muzeum vzniklo, aby existovalo fyzické muzeum, proto jsme usilovali o pronájem domu pážat,“ řekla.

Pokud by muzeum nebylo nadále zapsaným spolkem, muselo by podle senátorky zaniknout. Případná příspěvková organizace by se tak musela založit od začátku. Upozornila, že muzeum nefiguruje na seznamu priorit vedení Prahy.

"Bohužel musím konstatovat, že po loňských komunálních volbách se situace začala komplikovat, a nejvíce tedy od února letošního roku," řekla Kordová Marvanová. Zastupitelstvo by podle ní mělo rozhodovat v září o tom, jestli bude muzeum nadále podporovat. Zároveň by mělo vyjasnit, co bude s rekonstrukcí a expozicí.

Hlavním tématem expozice má být Československo a totalitarismus. Podle architekta Tomáše Hradečného by se Dům pážat novou funkcí, kterou dostane, výrazně oživil a obohatil i prostor hradního návrší.

Muzeum podle historika Petra Blažka i bez stálého sídla pořádá výstavy ve spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou například Muzeum Kampa, Ústav pro studium totalitních režimů nebo knihovna Václava Havla.