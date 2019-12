Od ledna se z Penamu a UB odštěpí šest pekáren

Praha - Od začátku ledna začíná fungovat nová pekárenská společnost PEK Group. Bude patřit pod koncern Agrofert, holding ji musí prodat do konce června 2020, jak mu nařídil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sdělil ČTK mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Půjde tak prakticky o třetího největšího hráče na českém trhu, první a druhý Penam a United Bakeries pod Agrofert patří. Majitelem Agrofertu byl do předloňského února premiér Andrej Babiš (ANO), následně jej vložil do svěřenských fondů.

"Vzniká tedy společnost pekáren, kterou musíme prodat do konce června 2020 a bude zásobovat cca 3500 prodejců (obchodů) ze šesti pekáren v Brandýse nad Labem, Rumburku, Strakonicích, Uherském Brodu, Znojmě a Šumperku. Nyní jsme ve fázi jednání s několika vážnými zájemci," řekl ČTK mluvčí. Detaily zatím komentovat nechtěl.

Jak dříve uvedl marketingový ředitel Penamu Martin Dolský, nová firma by měla mít obrat kolem 700 milionů korun.

Penam v ČR provozuje 11 pekáren a čtyři mlýny, převážně na Moravě. United Bakeries, která vyrábí pečivo například pod značkami Delta, Odkolek nebo Cerea, má přes 1000 zaměstnanců ve 13 pekárnách v ČR, většina výrobních kapacit je v Čechách. Za loňský rok firma vykázala tržby 2,28 miliardy korun.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Loni zaměstnával zhruba 33.000 lidí, z toho 22.000 v ČR.