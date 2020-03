Od dnešních 06:00 budou s výjimkami uzavřeny obchody a restaurace

Praha - Vláda rozhodla s účinností od dnešních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. ČTK to v SMS zprávě sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Toto nové opatření v boji proti šíření koronaviru má trvat do úterý 24. března 06:00. Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Od dnešních 06:00 také bude platit zákaz provozu heren a kasin. Vyplývá to z usnesení o dalších opatřeních kvůli nákaze koronavirem, které má vláda na webu.

"Důvod byl ten, aby nedošlo ke koncentraci lidí hlavně v obchodních centrech, která otevírají v 8:30. Jsme přesvědčeni, že tato tvrdá opatření zavádíme proto, abychom zabránili skokovému nárůstu epidemie u nás," řekl Babiš Radiožurnálu s tím, že podobné opatření, jako je nyní v Itálii, chystá také Polsko a Slovensko.

Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.

Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, píše se v usnesení. Původně byl od pátku vstup do stravovacích služeb zakázán mezi 20:00 a 06:00.

Na 10 dní bude také zakázána činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s plochou přes 5000 metrů čtverečních. Zákaz provozu heren a kasin v usnesení není omezen konečným termínem 24. března 06:00, jako je tomu u ostatních opatření.

opm hj