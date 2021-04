Od 12. dubna se otevře část škol a obchodů, skončí uzávěra okresů

Přehled hlavních změn v omezení běžného života kvůli koronaviru od 12. dubna:

Školy:

- Podle rozhodnutí vlády se vrátí k prezenční výuce děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni se budou děti po týdnu střídavě učit doma a ve škole - někde ředitelé rozhodli o rozdělení podle ročníků (například jeden týden prezenčně první, druhé a páté třídy, další třetí a čtvrté), jinde budou do škol chodit střídavě třeba všechna "áčka" a "béčka". Předškoláci v MŠ mají být maximálně po 15, ideálně v půlených skupinách. Obnoví se také praktická výuka ve středních školách a prezenční výuka ve speciálních školách, stejně jako výuka ve formě jeden žák na jednoho učitele na základních uměleckých a jazykových školách.

- Podmínkou pro účast na prezenční výuce bude pravidelné testování, a to dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek - neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. V případě předškoláků či žáků prvních až třetích tříd základních škol má škola při testování umožnit asistenci rodičů. Pokud někomu ze třídy vyjde test pozitivní, bude muset absolvovat PCR test. Až pokud se výsledek antigenního potvrdí, budou muset testy podstoupit jeho spolužáci, kteří se s ním potkali za poslední dva dny.Ve školách budou povinné roušky, které ale nebudou muset nosit děti v mateřských školách. Kvůli epidemické situaci se ale neotevřou školy na Děčínsku.

- Pro děti zdravotníků, hasičů, policistů, pedagogů a dalších vybraných profesí nebude od pondělí platit omezení docházky na předškoláky ani týdenní střídání výuky na prvním stupni ve škole a doma. V týdnu, kdy by měli mít žáci výuku na dálku, budou moci být celý den ve školní družině. Do školky budou moci děti těchto pracovníků i ve věku od dvou do pěti let. Rotační výuka na prvním stupni základních škol se nebude týkat malotřídek a škol do 75 dětí. Ty budou moci fungovat prezenčně bez střídání tříd.

- Obnoven bude i praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání. V první fázi návratu dětí do škol zatím zůstanou na distanční výuce žáci druhého stupně ZŠ, středoškoláci i vysokoškoláci. Na praktickou výuku a do laboratoří se budou moct studenti středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a posledních ročníků vysokých škol podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zřejmě vrátit 19. dubna.

Obchody a služby:

- K dosud otevřeným obchodům (tedy prodejnám potravin, paliv, domácích potřeb, krmiv pro zvířata, drogeriím či lékárnám) přibudou ty nabízející dětské oblečení a obuv, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje. Umožněn bude provoz služeb pro projektovou činnost, psychologické poradenství a diagnostiku. Konat se budou smět také farmářské trhy, prodejci ale nebudou smět nabízet občerstvení k přímé konzumaci. Mezi stánky budou muset být alespoň dvoumetrové odstupy, na ploše tržiště by měl platit limit 15 metrů čtverečních plochy na jednu osobu. Tento limit, stejně jako požadavek na udržování dvoumetrových rozestupů, platí i v ostatních otevřených obchodech.

- Mění se rozsah povolené otevírací doby, zatímco nyní musejí obchody zavírat ve 21:00 spolu se začátkem zákazu vycházení, od 12. dubna mohou obchody a povolení služby fungovat otevřeno do 22:00.

- Současná omezení platí s kratšími přestávkami od podzimu, vláda kvůli zamezení šíření koronaviru od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění kabinet povolil v prosinci. Následně od 19. ledna umožnil provoz prodejcům dětských oděvů a obuvi a papírenského zboží. Rozhodnutí vládní představitelé i tehdy zdůvodnili tím, že po zboží z těchto obchodů vzrostla po Novém roce poptávka. Do škol se v tu dobu vrátily děti z prvních a druhých tříd základních škol. Kvůli zhoršující se epidemické situaci ale od 1. března vláda prodejcům dětského zboží výjimku ze zákazu prodeje zrušila.

Ostatní:

- Skončí omezení pohybu mezi okresy, zavedené od 1. března, nebude už platit zákaz nočního vycházení, který trvá nepřetržitě od 18. prosince (nejprve v době od 23:00 do 05:00, od 27. prosince pak začínal už od 21:00). Setkat se bude moci nově až deset lidí uvnitř a 20 venku, týkat se to má i veškerých venkovních sportovních aktivit, vnitřní sportoviště mají podle ministerstva zdravotnictví zůstat pro amatéry uzavřena. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ale v pondělí navrhne vládě, aby se venku a uvnitř mohli nadále setkávat jen dva lidé. Pro svatby či pohřby by mělo platit omezení na 15 osob, na sto osob má být omezeno i právo shromažďovací. Skončí úplný zákaz návštěv ve věznicích.

- V platnosti naopak zůstane současná úprava nařizující nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Tedy v hromadné dopravě, obchodech a na dalších místech, kde se lidé shromažďují, je nutné mít respirátor nejméně třídy FFP2 (nebo obdobné čínské či americké normy), v zastavěném území obce je třeba vždy mít minimálně chirurgickou roušku. Toto opatření platí od 1. března.

- Obnovit provoz venkovních expozic budou moci zoologické a botanické zahrady, naplnit ale budou smět maximálně 20 procent kapacity. Tato zařízení byla uzavřena od 18. prosince, loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie i na podzim znovu od 9. října do 2. prosince. Otevřou se také knihovny (se stejným omezením počtu návštěvníků na plochu, jako platí u obchodů). Knihovny se veřejnosti uzavřely loni 22. října, řada z nich přesunula své aktivity na internet a rozšířila nabídku e-knih, někde si mohli čtenáři začít vyzvedávat rezervované tituly prostřednictvím výdejových oken.