Očkovat procento populace trvá v září 10 dní, v červenci to byl den

Praha - Očkovat proti covidu-19 jedno procento populace trvá v září deset dní, v červenci na to stačil jeden den. Za posledních pět dní se pak míra proočkovanosti populace zvýšila jen o dvě desetiny procenta. Vyplývá to z dat o očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. K hranici 75 procent, kterou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) stanovil jako cíl, kdy by bylo možné ve vnitřních prostorech a hromadné dopravě odložit respirátory, zbývá ještě skoro 20 procent.

Podle molekulárního imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR ale u varianty delta nového typu koronaviru není možné s takzvanou kolektivní imunitou počítat. "Učebnicový pojem kolektivní neboli stádní imunita znamená, že jakmile je proočkovaných třeba 80 procent populace, tak ti očkovaní už nemůžou být infikováni a dál virus roznášet. A těch zbývajících 20 procent je tak nepřímo chráněno, protože virus nemá dostatek příležitostí," řekl ČTK.

Podobný účinek očekávali odborníci i od očkování proti koronaviru. "Bohužel přišla varianta delta, která je taková, že i ty očkované infikuje. Nezpůsobí jim vážný průběh, ve valné většině si toho ani nevšimnou. Ale jsou infikovaní na nosních sliznicích a mohou virus šířit do svého okolí," uvedl.

Klasické kolektivní imunity proto podle něj nejde dosáhnout, ale odhaduje, že očkovaných spolu s lidmi, kteří už nákazu prodělali, může být až 90 procent. "Proto jsou současná čísla hospitalizovaných a lidí na JIP tak dobrá," dodal. K dnešnímu dni je v nemocnici 164 pozitivně testovaných, 27 z nich ve vážném stavu a počet se za poslední dva týdny výrazně nemění.

Na profilu informační kampaně Udělejme tečku za koronavirem na facebooku se ve středu objevila výzva k doočkování ještě devíti procent populace, aby děti ve školách nemusely nosit roušky. Ty jsou v současné době povinné jen mimo výuku ve třídách, například ve společných prostorách školy.

Zájem o očkování ale klesá. Zatímco v první polovině července bylo očkováno více než 100.000 dávek denně, v posledních dvou dnech to bylo pod 10.000 dávek. Ve středu bylo na očkování registrováno asi 217.000 čekajících zájemců, může ale jít i o třetí dávky, na které má nárok už téměř 40.000 lidí. Na druhou stranu ve velké části očkovacích center se lidé ovšem předem nahlásit nemusí.

Nejvíce dávek očkování bylo podáno na začátku července, velká část lidí ale dostávala teprve první dávku. Dokončené očkování mělo 19. července 40 procent kompletní populace včetně dětí, pro které zatím vakcíny schváleny nejsou. Proočkovat další procento trvalo v té době jeden den, v srpnu většinou tři nebo čtyři dny. Padesátiprocentní proočkovanosti bylo dosaženo 16. srpna, na konci srpna bylo očkováno přes 53 procent populace. Na přelomu srpna a září bylo třeba ke zvýšení o procento 11 dní, poté deset.

Rychlost očkování proti covidu-19:

Datum Počet dní k dosažení 1 % Celá populace - obě dávky Celá populace - jedna dávka Rezervace termínu Registrováno bez termínu 22. září - 55,3 % 56,6 % 0,9 % 1,1 % 17. září 10 dní 55,1 % 56,5 % 0,9 % 1,1 % 7. září 11 dní 54 % 55,8 % 1 % 2,1 % 27. srpna 4 dny 53 % 55,4 % 1 % 2,1 % 23. srpna 4 dny 52 % 55,1 % - - 19. srpna 3 dny 51 % 54,9 % - - 16. srpna 3 dny 50 % 54,6 % - - 12. srpna 4 dny 49 % 54,3 % - - 9. srpna 3 dny 48 % 54 % - - 6. srpna 3 dny 47 % 53,8 % - - 3. srpna 3 dny 46 % 53,4 % - - 30. července 4 dny 45 % 52,9 % - - 27. července 3 dny 44 % 52,3 % - - 25. července 2 dny 43 % 51,8 % - - 21. července 4 dny 42 % 51,3 % - - 20. července 1 den 41 % 51,1 % - - 19. července 1 den 40 % 50,9 % - -

zdroj: data o očkování ministerstva zdravotnictví ČR