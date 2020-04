Ochránci vyzvali k úklidu přírody, stávka za klima bude online

Praha - Hromadnou dobrovolnickou úklidovou akci spolek Ukliďme Česko odložil, jeho zástupci však vyzvali obyvatele, aby se do sbírání odpadků pustili při procházkách v přírodě. Spolek to oznámil ČTK. Na internet se pak přesouvají páteční stávky za klima středoškoláků z hnutí Fridays For Future. První online stávka podle dnešní tiskové zprávy zástupců hnutí bude tento pátek.

Studenti vyzvali veřejnost ke zveřejňování fotografií s transparenty z jejich domovů s hashtagy #onlinezaklima a #climatestrikeonline. Účastníci stávky budou k fotkám přidávat Úřad vlády ČR, kde se tak protestující "virtuálně" sejdou. Od 11:00 také chtějí vysílat na sociálních sítích přenosy projevů.

Středoškoláci budou protestovat například proti kroku společnosti ČEZ, která požádala o dočasnou výjimku z limitů vypouštění rtuti pro hnědouhelnou elektrárnu Počerady. Pokud by byla výjimka schválena, Počerady by podle ekologických organizací mohly ročně vypouštět čtyřikrát více rtuti, než bude limit povolený od poloviny roku 2021. Podle ekologů by to bylo 511 kilogramů místo 128 kilogramů rtuti za rok. Aktivisté z Fridays For Future také uvedli, že se obávají snah některých politiků o ustoupení z klimatických závazků v důsledku dopadu zvláštních opatření kvůli koronaviru. Jsou i proti rozhodnutí o pokračování těžby v polském dole Turów.

Plánovanou akci ohledně veřejného úklidu úplně neruší ani ochránci přírody. Na velkou uklízecí akci sice zřejmě dojde až 19. září při příležitosti Celosvětového dne úklidu, podle Radka Janouška ze spolku Ukliďme Česko však mohou lidé pomoci i nyní. "Bylo by škoda nevyužít příležitosti, kdy nebývalý počet lidí vyráží s rodinou či jednotlivě do přírody, k jejímu jarnímu úklidu," podotkl Janoušek.

Zdůraznil, že lidé musí dbát na bezpečnostní opatření. Neměli by také sbírat papírové kapesníky, které se brzy stejně samy rozloží. S hledáním kontejnerů na tříděný odpad pak lidem pomůže aplikace. Spolek také vyzval účastníky, aby se v závěru úklidu vyfotili a snímek dali na facebook s hashtagem #RouskovyUklid.

Do úklidových akcí se zapojují lidé z celého Česka. Dobrovolníci se registrují v rámci interaktivní mapy a připojují k jednotlivým skupinám, které vedou organizátoři místních úklidů. Cílem akce je uklidit jak nepořádek na veřejných prostranstvích, tak černé skládky. Do hromadného uklízení, původně plánovaného na 4. dubna, se podle organizátorů před vyhlášením nouzového stavu přihlásil rekordní počet účastníků. Uskutečnit se mělo 2400 úklidových akcí.

Podle organizátorů z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a spolku Ukliďme Česko se loni se do úklidu Česka zapojilo přes 150.000 dobrovolníků, předloni to bylo téměř 135.000 dobrovolníků.