Ochránci přírody: Na Opavsku uhynuli dva čápi po jedu na hraboše

Praha - Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý v reakci ČTK řekl, že Státní veterinární správa už dnes dala podnět Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kvůli podezření na otravu rodenticidem v katastrálním území Služovice na Opavsku. "Regionálně příslušná inspekce ÚKZÚZ již začala s šetřením," uvedl. Vyjádření Zemědělského svazu ČR ČTK zjišťuje.

Rozhazování jedu Stutox II po polích nedávno povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Kritici opatření namítají, že jedem se otráví býložravci nebo dravci a šelmy, kteří otrávené hraboše sežerou.

"V jejich volatech a u jednoho též v žaludku byla prokázána reziduí vysoce toxického fosfidu zinku (fosfanu), chemické látky, na jejíž bázi fungují některé jedy na hlodavce včetně v posledních týdnech často skloňovaného Stutoxu II," uvedli v tiskové zprávě ochránci. O otravě čápů informovali Krajskou veterinární správu v Ostravě i pobočku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) čápi pravděpodobně pozřeli hraboše otráveného Stutoxem II a otrávili se sami. "Byl by to první případ sekundární otravy. Podle mého názoru to jenom potvrzuje opatrný postoj MŽP k tomu, že povolení plošného rozhozu Stutoxu II bylo ze strany ÚKZÚZ rizikové a je dobře, že bylo zrušeno," řekl Brabec dnes novinářům. Představa, že by se znovu povolil plošný rozhoz jedu takřka v 50 okresech, je podle něj nereálná.

"Prokázaná otrava čápů na Opavsku potvrzuje, že fosfid zinku není žádný 'bezpečný jed'. Po několika desítkách otrávených zajíců na jižní Moravě tu máme důkaz, že fosfid zinku zabíjí i zvířata, která se hraboši živí. Právě čápi totiž místa s větším výskytem hrabošů vyhledávají a polykají je vcelku. Snadno tak mohou dostat smrtelnou dávku jedu," reagoval Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) již situaci řeší. "Inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava v tuto chvíli shromažďují podklady, které by vedly k nalezení pachatele a tedy k možnosti následně vést přestupkové řízení," řekla ČTK mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Myslivci z Tuřan, Šlapanic a Žatčan našli v posledních dnech skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů. Zbytky účinné látky přípravku Stutox II rovněž prokázaly testy vzorků uhynulého zajíce a dvou bažantů z Tuřan. Inspekce podle Nastoupilové také nařídila dvěma subjektům, aby plošné neaplikovaly jed na několika půdních blocích na jižní Moravě.