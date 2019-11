Oceňovaný včelař z Třebíčska začal podnikat v 16 letech

Cidlina (Třebíčsko) - Jednadvacetiletý Petr Špaček s Cidliny na Třebíčsku letos získal Dřevěnou medaili Kraje Vysočiny, která patří mladým inspirativním lidem. Od dětství se věnuje díky svému dědečkovi včelařství, ve 14 letech začal pořádat Den medu a o dva roky později podnikat. Jeho včelařství letos vyprodukovalo asi 2,5 tuny medu a právě v něm vrcholí výroba svíček ze včelího vosku. Do Vánoc jich musí vyrobit přibližně 3000.

Den medu je přehlídkou včelařských výrobků a řemeslným trhem. Jeho součástí je soutěžní ochutnávka medů včelařů z regionu, dílny i kulturní program. Jako kulturní aktivita také získal první místo v krajské soutěži Zlatá jeřabina. První ročník navštívilo asi 120 lidí, letos jich přišla tisícovka, řekl Špaček.

Aby mohl začít podnikat, musel se nechat v 16 letech zplnoletnit. Dnes má přibližně 70 včelstev. Nestalo se mu, že by mu včely uhynuly kvůli postřikům na polích. Je to ale spíš šťastná náhoda, protože mnozí zemědělci si podle něho informování o době použití postřiků dost zjednodušují. "Na začátku roku mi přijde e-mail: budeme stříkat od 5. května do 20. října. Tím to mají vyřízené, ale já bych asi musel včely na půl roku, když máme snůšku, zavřít. Přijde mi to nesmyslné," řekl Špaček.

Většinu včelstev má v okolí Cidliny. S některými "kočuje". Díky tomu mohl letos zákazníkům nabídnout i akátový med, který není běžný. "Kočování chceme využívat víc, abychom mohli nabídnout více druhů medu," řekl Špaček. Jeho hlavním produktem je medovicový med, o který je největší zájem. V nabídce má také květový nebo pastový med, jehož obchodní výhodou je to, že nekrystalizuje.

Krystalizaci medu pořád řada zákazníků vnímá negativně. "Je s tím problém snad u každé druhé objednávky. Krystalizace je přitom přirozenou vlastností medu, dokonce známka kvality. Med nebyl přehřátý, byl vytočený zralý a nebyl do něj přidaný žádný sirup," vysvětlil Špaček.

Kromě medu, svíček z včelího vosku nebo čistého propolisu dodává i kosmetiku, jejímž základem jsou včelí produkty. Prozatím je ale nevyrábí pod svoji značkou. I když už si nechal z vlastních surovin vyrobit 22 různých produktů, na trh je uvést nemůže kvůli povinnému testování. "Znamenalo by to náklad asi čtvrt milionu korun, což si zatím nemůžeme dovolit," řekl Špaček. Prozatím tak nabízí kosmetiku Pleva jiného českého výrobce.

Jako podnikatel už si zvykl na pravidelné kontroly. Veterinární správa ho navštěvuje několikrát do roku. Jediným náročnějším administrativním "bojem" je podle něho zřízení provozovny, ve které by mohl začít komerčně vyrábět medovinu. "Snad to do roka zvládneme," řekl.

Mimo podnikání také studuje Provozně-správní fakultu brněnské Mendelovy univerzity. "Šel jsme tam s tím, že bych to chtěl jednou aplikovat ve vlastní firmě, ve vlastním podnikání. Do velkého korporátu bych jít nechtěl, snad jen na nějakou praxi," řekl Špaček. Rád by v budoucnu včelařství propojil s gastronomií a turistikou.