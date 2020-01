Oceněný nobelista Nurse vyjádřil lítost nad brexitem

Brno - Životní cestu od laboratorního technika v pivovaru až k držiteli Nobelovy ceny urazil britský genetik Paul Maxime Nurse, který dnes v Brně převzal čestný doktorát. Ocenění mu udělila Mendelova univerzita, pojmenovaná po zakladateli Nurseova oboru Johannu Gregoru Mendelovi. Nurse ve své řeči vyjádřil lítost nad odchodem Velké Británie z Evropské unie.

"Je to katastrofa pro mou zemi, není to dobré pro EU," řekl Nurse. Zdůraznil, že věda spolu s univerzitami přispívá k překonávání bariér mezi lidmi, národy a státy. Vyzval ke snaze udržovat "Evropu pohromadě", i když Velká Británie bude - podle Nurse snad jen na nějakou dobu - mimo EU.

Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získal Nurse s kolegy v roce 2001 díky výzkumu klíčových regulátorů buněčného cyklu. Jejich objevy pomohly vysvětlit, jak buňka řídí svůj cyklus růstu a dělení. Při práci se štěpnými kvasinkami dokázal, že gen cdc2 kóduje proteinovou kinázu, která zajišťuje, že buňka je připravená ke kopírování své DNA a rozdělení. Mechanismus je stejný u dalších živých organismů. Člověk je tvořený miliardami buněk, ale každý pochází z jediné, řekl Nurse.

"Tato zjištění mají širší význam, protože chyby v buněčném růstu a dělení mohou vést k rakovině a jiným vážným onemocněním," uvedl v oslavné řeči před udílením doktorátu Martin Klimánek, prorektor Mendelovy univerzity.

Jedenasedmdesátiletý Nurse je v současnosti ředitelem londýnského Ústavu Francise Cricka. V minulosti byl například také prezidentem Rockefellerovy univerzity v New Yorku nebo britské Královské společnosti. Získal čestné doktoráty řady univerzit a byl povýšen do šlechtického stavu.

Nurse v projevu připomněl, že pochází z dělnických poměrů, jako první v rodině studoval vysokou školu. Vzpomněl také na první cestu do Brna v 80. letech. Chtěl navštívit místa, kde se zrodila genetika. Nebylo prý snadné se do Brna dostat, pořád vzpomíná na tři hodiny v autobuse v mrazu a na pošmourné počasí, které mu připomnělo rodnou Anglii. Navštívil tehdy klášter, kde Mendel žil a experimentoval s hrachem, i jeho hrob. Do Brna se pak opakovaně vracel.