Praha - Obrat tuzemského herního průmyslu loni vzrostl o 34 procent na tři miliardy korun, oboru pomohl úspěch několika herních titulů. V roce 2017 byl obrat herního průmyslu 2,26 miliardy Kč, tedy více než dvojnásobek tržeb české filmové produkce bez obdobné státní podpory. Vyplývá to ze studie České počítačové hry, kterou prezentovali zástupci Asociace českých herních vývojářů na tiskové konferenci.

Loni v Česku vzniklo 31 her. Nadále převládaly hry pro PC a herní konzole s podílem 67 procent. Vývoji pro mobilní platformy se věnovalo 61 procent firem. Digitální distribuce her výrazně rostla a převýšila distribuci na externích nosičích.

Jedním z loni vydaných herních titulů je Beat Saber od společnostiBeat Games, který v současnosti vede na poli her pro virtuální realitu. Během půl roku se stala nejprodávanější hrou v tomto segmentu všech dob.

Nejúspěšnějšími českými herními tituly podle dosavadního počtu prodaných kusů jsou Euro Truck Simulator 2 (výrobce společnost SCS Software, prodáno 6,5 milionu kusů), Machinarium (Amanita Design, pět milionů), Mafia 3 (Hangar 13, pět milionů), Arma 3 (Bohemia Interactive Studio) a DayZ (Bohemia Interactive Studio).

Primárním zdrojem financování tvorby her jsou vlastní peníze firem. Celkem 56 procent firem je ze 100 procent financováno z vlastních zdrojů, necelá čtvrtina obdržela investici a 12 procent nefinanční podporu.

Na rozdíl od filmového průmyslu chybí herním vývojářům státní podpora. Firmy by uvítaly zejména exportní podporu, podporu výzkumného zázemí i podporu samotného vývoje her. Samostatnou kapitolou je podpora vzdělávání. Podle Daniela Vávry z Warhorse Studios by cestou byla například podpora uznatelnosti stáží a větší propojení praxe s výukou nebo otevření nových vhodných oborů pro přípravu herních tvůrců.

V Česku je 76 firem, které se zabývají vývojem počítačových her. Počet lidí pracujících na vývoji her se loni pohyboval kolem 1500, přitom přes 60 procent herních firem chybí zaměstnanci. Nedostatek lidí herní společnosti odhadují na nejméně 15 procent.