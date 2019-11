Obnova Šmeralova domu v Třebíči přepsala jeho historii, je starší

Třebíč - Obnova Šmeralova domu v Třebíči ukázala, že památkově chráněná usedlost je asi o 250 let starší, než byly původní odhady. V usedlosti, jejíž existence je nyní doložená k roku 1575, vzniklo za asi 23 milionů korun Centrum tradiční lidové kultury. Provozuje ho Muzeem Vysočiny Třebíč. První akce pro školy se tam bude konat 2. prosince. Den otevřených dveří je naplánovaný na 4. prosince od 17:00 do 19:00. ČTK to řekl ředitel muzea Jaroslav Martínek.

Před stavebně-historickým průzkumem provedeným v souvislosti s obnovou odborníci uváděli, že dům je z roku 1824. Stejný letopočet zdobí vchod do domu. Je to ale zřejmě jen datum opravy domu po rozsáhlých požárech, které lokalitu Nové Dvory zasáhly okolo roku 1820, řekl Martínek. Ze 16. století je podle něho dochovaný střed původního domu, sklep a zbytky černé kuchyně.

Rekonstrukci za zhruba 19 milionů korun platil Kraj Vysočina, který muzeum zřizuje, většinou z česko-rakouského přeshraničního programu v rámci projektu Lidová kultura. Krajský příspěvek na stavbu, která začala loni v září, byl 1,9 milionu korun, uvedla mluvčí kraje Eva Neuwirthová. Čtyři miliony potřebné na vybavení centra hradilo ze svého rozpočtu muzeum. Roční náklady na provoz budou asi 500.000 korun.

Třebíčské muzeum od roku 2005 funguje jako pracoviště pověřené péčí o tradiční lidovou kulturu v kraji. V upravené usedlosti v Cyrilometodějské ulici chce pořádat folklorní vystoupení, jarmarky, výstavy i vzdělávací akce a tvůrčí dílny. Má k dispozici sál pro asi 80 lidí i uzavřený dvůr s podiem nebo prostory v původně obytné části s moderní kuchyní i kachlovými kamny s pecí. V plánu je pořádat kurzy pečení perníků nebo chleba. "Začínáme 2. prosince vánočním programem pro školy. Budeme se věnovat tradičním obchůzkám a zvykům, které jsou u nás na Podhorácku," řekla Eva Novotná, která má vzdělávací programy muzea na starosti. Děti se dozvědí víc o rakouských zvycích či tradicích dodržovaných v jižních Čechách.

Usedlost asi 150 let vlastnila rodina Šmeralova. Narodil se v ní i jeden ze zakladatelů KSČ Bohumír Šmeral. V 50. letech minulého století ji koupil stát. Do počátku 90. let minulého století byl dům chráněný jako národní kulturní památka.

Do roku 1989 byla v domě expozice o Šmeralovi a dělnickém hnutí, později sloužil jako knihovna, depozitář a sklad. Měla ho také pronajatý soukromá společnost. Z nájemného byly hrazeny opravy domu včetně výměny střechy, kterou nyní nebylo nutné opravovat, řekl Martínek.

Muzeum Vysočiny Třebíč má 44 zaměstnanců, dalšího přijme kvůli otevření centra. V Třebíči spravuje muzeum tři objekty včetně zámku a depozitáře v Kosmákově ulici. Má pracoviště i v Jemnici a v Moravských Budějovicích, které je nyní kvůli modernizaci zavřené. Znovu se otevře v půlce roku 2021.