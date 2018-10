Praha - Objem čínského kapitálu upsaného v základním jmění českých firem přesáhl 6,5 miliardy korun, aktuálně je tak na nejvyšší úrovni. Naopak celkový počet tuzemských společností s čínským vlastníkem stále klesá, a je nejnižší od roku 2011. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode.

"Za posledních šest měsíců se objem čínského kapitálu v základním jmění českých firem zvýšil téměř o 420 milionů korun. Hlavní zásluhu na tom má založení akciové společnosti CITIC Europe se základním kapitálem 350 milionů korun, kterou kontroluje Rainbow Wisdom Investments Limited se sídlem v Hongkongu. Členem dozorčí rady CITIC Europe je Jaroslav Tvrdík," komentovala statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Více než 61 procent čínských firem v ČR podniká ve velkoobchodu, devět procent ve stravování, šest procent v oblasti pronájmu a správy nemovitostí a necelých pět procent v maloobchodu.

Mezi zahraničními vlastníky tuzemských společností dominuje kapitál z Německa (288 miliard Kč), Lucemburska (115 miliard Kč), Nizozemska (113 miliard Kč) a Rakouska (76 miliard korun). V žebříčku největších zahraničních majitelů, který sestavuje Bisnode, Číně patří 22. příčka.

Čínská skupina China Energy Finance Corporation (CEFC), která je největším čínským investorem v ČR, dokončuje prodej svého majetku v ČR čínskému státnímu konglomerátu CITIC Group. V ČR investovala celkem téměř 38 miliard Kč. Jde o společnosti ŽĎAS, Pivovary Lobkowicz Group, fotbalový klub Slavia Praha, podíly ve společnostech Travel Service, Médea a Empresa Media, J&T Finance Group či nemovitosti jako dva luxusní pražské hotely a komplex Florentinum.

Skupina CITIC založila společnost CITIC Europe jako platformu pro svoji expanzi v Evropě. "Společnost plánuje rozvíjet nové projekty především v oblastech výroby, cestovního ruchu či potravinářství. Své obchodní aktivity hodlá rozvíjet i v dalších oblastech podnikání," uvedl již dříve CITIC s tím, že má zájem spolupracovat s českými a evropskými partnery.

Čínská CEFC si Česko vybrala jako místo pro expanzi do Evropy. Později se však dostala do problémů se splácením svých závazků. CITIC Group byla založena v roce 1979 jako první čínská investiční společnost s cílem přilákat zahraniční kapitál, představit moderní technologie a zavádět nejnovější mezinárodní postupy do fungování a řízení podniků.

Vývoj objemu čínského kapitálu upsaného v základním jmění českých firem:

Rok Počet firem Kapitál v Kč 2018 - říjen 1974 6.205,012.503 2018 - březen 2023 5.785,130.253 2017 - červenec 2086 5.645,475.226 2017 - březen 2101 5.541,095.944 2016 - říjen 2086 5.213,471.044 2016 - březen 2136 5.739,340.668 2015 2223 5.829,873.147 2014 2205 2.767,203.034 2013 2266 1.978,100.068 2012 2301 3.341,162.209 2011 2349 3.084,064.288

Poznámka: jen přímé majetkové účasti zapsané v obchodním rejstříku nebo výroční zprávě, stav k 1. 10. 2018

Zdroj: Bisnode