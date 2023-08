Obchvat Třince je dokončen, otevírá se celý poslední úsek Třanovice - Nebory

Třanovice (Frýdecko-Místecko) - Po obchvatu Třince na Frýdecko-Místecku bude ode dneška možné jezdit bez omezení. Jeho poslední část, úsek mezi Třanovicemi a třineckou částí Nebory, po které se zatím jezdilo v každém směru v jednom jízdním pruhu, otevírá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v plném profilu. Cena stavby bez DPH přesáhla 2,14 miliardy korun. Novinářům to řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ředitel úseku výstavby generálního ředitelství ŘSD Petr Kůrka.

Nový úsek silnice I/68 propojuje dálnici D48 a silnici I/11 vedoucí ke slovenským hranicím. V polovičním profilu se otevřel v březnu. Nová silnice ulehčila především lidem z hustě zastavěného území obcí na původní trase silnice I/68, v Hnojníku či Stříteži, kudy dosud projíždělo denně přes 11.300 aut, z toho více než 1800 kamionů.

"Dnes se zprovozňuje křižovatka Třanovice, křižovatka Nebory a 5,4 kilometru dálnice nebo směrové rozdělené čtyřpruhové komunikace. Zajímavostí je 400 metrů dlouhý most přes údolí řeky Ropičky, přes místní komunikace a přes dráhu, což je asi nejvýznamnější objekt téhle stavby," řekl Kůrka.

Kolem silnice, která se začala stavět na podzim 2019, je mimo jiné 9,9 kilometru protihlukových stěn. Zhotovitelem byly společnosti Eurovia CS a Strabag. Stavbu od počátku provázely problémy, například komplikované upevňování násypů. Zdrželo ji i vyvlastňovací řízení s majitelem jednoho pozemku.

Kůrka řekl, že šlo o opravdu velmi komplikovanou stavbu už od projektové přípravy. "Ta stavba, jak byla připravovaná poměrně dlouhou dobu, tak si prošla významnou změnou technických předpisů. Změnily se technické předpisy na mosty, musely se mosty přeprojektovávat už v realizaci," řekl Kůrka. Uvedl, že sedm let trvaly výkupy nemovitostí a u soudu skončil jeden vyvlastňovací proces.

Třinecká primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) řekla, že před lety velmi pomohlo rozdělení stavby přeložky silnice I/11 na tři úseky. Dva úseky se tak začaly stavět dřív. "To hodně pomohlo, protože vlastně už od roku 2017 jezdíme po obchvatu Třince, a ten třetí úsek, který ještě nebyl připravený, protože nebyly vykoupené všechny pozemky, tak ten byl dokončen až teď," řekla primátorka.

Ministr Kupka připomněl, že více než před rokem stavba zaznamenala vážné problémy a nabrala zpoždění. "Že ji otevíráme teď ve všech čtyřech jízdních pruzích a že jsme ji letos na jaře otevřeli alespoň v polovičním profilu, i to byl významný pokrok. Hrozilo, že stavba zaznamená mnohem větší zpoždění. Problémy byly na straně zejména nestabilního podloží, kdy v případě jednotlivých násepů bylo potřeba čekat delší dobu, tak aby došlo k jejich homogenizaci, aby opravdu ta komunikace byla dlouhodobě pevná," řekl Kupka.

Uvedl, že stavba je důležitá nejen pro Třinecko a Moravskoslezský kraj, ale i celorepublikově. "Jedná se o důležité zjednodušení spojení ve směru na Slovensko, významně se ulevilo řadě obcí a měst, které doposud trpěly dramatickým tranzitem, intenzivní dopravou," řekl ministr. I díky tomu, že veškerá křížení na nové silnici jsou mimoúrovňová, bude jízda i bezpečnější.

"Když se ohlédnu zpátky, těch 20 let bylo fakt velmi těžkých. Nejdříve v Praze nebyla vůle. Až se vstupem automobilky Hyundai do Nošovic (v roce 2006), to byl takový zlomový bod, v Praze pochopili, že tu cestu potřebujeme. A když byla vůle, tak zas nebyly peníze na výkupy," řekla Palkovská. Připomněla, že ve funkci se za dobu přípravy a stavby obchvatu vystřídalo 13 ministrů dopravy. "Chvála Bohu je dobojováno a my z toho máme velkou radost," řekla primátorka.