Praha - Ministerstvo kultury znovu prohlásilo pražský obchodní dům Kotva za kulturní památku. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva Martha Häckl. Odbor památkové péče ministerstva kultury dospěl ke stejnému závěru jako v předešlém rozhodnutí, tedy, že Kotva splňuje kritéria pro prohlášení za kulturní památku. Rozhodnutí nabude právní moci, pokud proti němu nikdo nepodá rozklad, což je přibližně do měsíce od vydání rozhodnutí.

Kotva je podle ministerstva výjimečná stavba z počátku 70. let minulého století. Jejími autory jsou manželé Věra a Vladimír Machoninovi. Ve zdůvodnění, proč byla za památku nyní prohlášena, stojí, že se objekt uchoval v téměř intaktní podobě a že si architekti originálním způsobem poradili s nelehkým úkolem zasadit do památkové rezervace objemnou novostavbu obchodního domu. Tím, že navazuje na sousední palác Kotva, po němž získala i jméno, se zapojuje do okolní zástavby a v přízemí navazuje na průchozí pasáž paláce Kotva, uvádí se v rozhodnutí.

"Po nabytí právní moci obchodní dům Kotva bude opět chráněn dvakrát," uvedl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). "Jednak tím, že stojí v Pražské památkové rezervaci, jednak udělením statutu kulturní památky. Jsem rád, že lidem není lhostejný osud podobných budov, a zasadím se o to, aby nebyly opomenuty ani jiné významné stavby, které naštěstí stále ještě stojí," doplnil.

Ministerstvo se mimo jiné aktuálně zabývá případnou památkovou ochranou Nové scény Národního divadla či budovy urologické kliniky v Praze na Karlově, tedy také staveb z druhé poloviny 20. století. Úřad ale odmítl zahájit řízení o prohlášení další stavby z poválečné doby, bývalého sídla Mezinárodního svazu studentstva v Pařížské ulici, podnět vyhodnotil jako nedůvodný.

Řízení o prohlášení Kotvy za kulturní památku začalo roku 2016, prohlášena byla loni na podzim. Nový majitel ale podal proti tomuto rozhodnutí rozklad s tím, že byl jako nový vlastník opomenut. Od roku 2016 patří Kotva Pražské správě nemovitostí miliardáře Václava Skaly.

"Aby nemohlo dojít k soudním sporům a stát nebyl poškozen, ministr prvoinstanční rozhodnutí z důvodu předběžné opatrnosti zrušil a vrátil věc první instanci k novému projednání v co nejkratší lhůtě," uvedlo dnes ministerstvo.

Nové rozhodnutí ministerstva bylo doručeno do datové schránky vlastníkovi 8. dubna. Podle správního řádu je ale procesně určující datum doručení rozhodnutí zplnomocněnému zástupci vlastníka na písemnou doručenku. Předpokládá se, že si dopis zástupce vyzvedne do 14 dnů, poté mu poběží zákonná patnáctidenní lhůta pro podání případného rozkladu. Pokud jej podá, bude o něm po projednání v rozkladové komisi opět rozhodovat druhoinstanční správní orgán, kterým je ministr kultury.