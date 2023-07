Obce na Břeclavsku po letech sucha zasáhla komáří kalamita

Brno - Po letech sucha obce na Břeclavsku opět pociťují nápor komárů. V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí i v okolí obcí Lanžhot a Tvrdonice zaznamenali jihomoravští hygienici velmi vysokou až kalamitní aktivitu komárů. Mnohé tůně jsou ale již vyschlé, a tak se v nejbližší době nebudou objevovat noví komáři, řekl ČTK Oldřich Šebesta z protiepidemického odboru hygienické stanice.

"V některých oblastech, především kolem dolního toku Dyje blízko jejího soutoku s Moravou, je aktivita samiček mimořádně vysoká. V okrajových oblastech, kolem zámečku Pohansko, je výskyt komárů jen mírně zvýšený, je však závislý na aktuálním počasí. Na některých místech má aktivita samiček lokálně charakter kalamity. V průběhu července by měla pozvolna klesat," uvedl Šebesta. Za kalamitu označuje odborník stav, kdy za 16 hodin nachytá do pasti několik tisíc komárů.

Dominantní jsou letní druhy, které létají i několik kilometrů od místa líhnutí. Podle Šebesty mohou přenášet nemoci, ale nikoli závažné, uvádí třeba mírně zvýšenou teplotu. Přesto nedoporučuje v lužních lesích setrvávat delší dobu na místě, nutné je také používat osobní repelenty. V obcích lze menší plochy chránit prostorovými repelenty, které se ředí vodou a aplikují běžnými postřikovači.

Vhodné podmínky pro masivní rozvoj komárů způsobily jarní deště a zaplavení částí lužních lesů. Lesníci ve spolupráci s hygieniky a zástupci dotčených obcí místa ošetřili přípravkem na likvidaci komářích larev. "Kvůli rozsahu záplav a nepřístupnosti terénu ale nebylo možné ošetřit všechny tůně a zaplavené plochy, takže se po delší době objevilo více komárů. Ze začátku byl nápor obrovský a v lese se vůbec nedalo vydržet, dnes už je to takové normální a je to podobné jako před lety, kdy nebývalo sucho," řekl starosta Lanžhota Ladislav Straka (Volba pro Lanžhot).

Město na prostory, kde se konají společenské akce nebo třeba letní kino, používá plošné repelentní přípravky. Straka je ale vnímá jako málo efektivní, protože vydrží jen několik hodin. Plošné repelenty využívají také v blízkých Tvrdonicích. "Aktivita komárů v obci zatím není tak extrémní, ale pro lidi, co žijí u lesů, nebo turisty je to nepříjemné. Očekáváme, že to takhle bude ve vlnách až do září," řekl starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík (Společně pro Tvrdonice).

Velké množství komárů bývalo v oblasti běžné. Pak ale přišly suché roky a lidé měli od hmyzu klid. "Za tu dobu si odvykli, ale v Břeclavi bývali komáři vždycky. Naštěstí ani teď si místní nestěžují," poznamenal břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO).