Obce by podle návrhu vlády mohly dostat 1200 korun na obyvatele

Praha - Obce dostanou od státu příspěvek 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Celkové náklady budou 12,8 miliardy. Vláda to navrhne Sněmovně, řekl po dnešním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) bude kabinet navrhovat, aby dolní komora příspěvek schválila v prvním čtení. Svaz měst a obcí počká na paragrafové znění návrhu, žádá příspěvek bez podmínek a administrativy. Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s navýšením podpory investic obcí. Malé obce do 3000 obyvatel dostanou na program oprav škol a školek dalších 3,1 miliardy Kč.

Zástupci obcí a krajů kritizovali to, že vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) a společníkům malých firem připraví samosprávy o příjmy z daní. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Podle odhadů svazů přijdou obce, města a kraje kvůli kompenzačnímu bonusu pro OSVČ či zpětné kompenzaci daňových ztrát asi o 20 miliard korun. Babiš dnes řekl, že podle vládních propočtů přišly obce o 6,6 miliardy a kraje o 3,3 miliardy korun. Na příspěvku pro obce byla podle Babiše shoda s vicepremiérem a předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem i ministryní Schillerovou od neděle. Například Praha dostane 1,6 miliardy korun.

Svaz měst a obcí se k návrhu na příspěvek vyjádří až poté, co se seznámí s jeho paragrafovým zněním, řekl ČTK předseda svazu František Lukl. "Pokud tam nejsou žádné podmínky, administrativně náročné požadavky a pokud ten návrh vychází ze senátního návrhu a mění se tam pouze výše samotné podpory, potom s ním naprosto souhlasím, podporuji ho a děkuji za něj," doplnil. Odkazoval na návrh skupiny senátorů, aby stát dal krajům jako kompenzaci 400 korun a obcím 1000 korun na obyvatele.

Babiš také uvedl, že vláda mimoto schválila dotace pro obce ve výši 9,7 miliardy - například 3,1 miliardy dostanou malé obce do 3000 obyvatel na opravy škol a školek a o dvě miliardy byl zvýšen rozpočet ministerstva životního prostředí na vodohospodářské projekty obcí. "Jsem přesvědčen, že je to kompenzace velmi dostatečná a rozhodně plně nahrazuje to, o co obce přišly v rámci kompenzačního bonusu," řekl po jednání kabinetu Hamáček. Co se týče krajů, je podle něj lepší jasně říci, kolik peněz od státu dostanou na údržbu a opravu silnic druhých a třetích tříd než podobný příspěvek na obyvatele.

Babiš v pátek po jednání s místopředsedou Rady Asociace krajů a hejtmanem Kraje Vysočina novinářům řekl, že vláda krajům nabídne na silnice nižších kategorií pro tento rok šest a pro příští rok čtyři miliardy korun. Běhounek uvedl, že návrh podpory vítá, na příští rok by ale kraje podle něj potřebovaly šest miliard korun. Podle premiéra se o tom bude dále jednat.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce podpořit investice obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s navýšením podpory investic obcí. Po jednání vlády to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Celkem má ministerstvo v zásobníku 3500 projektů. Dnes úřad vypsal výzvu na dotování výstavky sportovních stadionů v obcích do 10.000 obyvatel. Počítá s výdajem 150 milionů korun s možností navýšení do 350 milionů korun. "I tady očekávám velkou poptávku," uvedla Dostálová.

V zásobníků, který ministerstvo použije, je podle Dostálové široká škála projektů od oprav místních komunikací přes výstavbu hasičských zbrojnic či kulturních domů, sportovišť, infrastruktury až po budování pečovatelských domů.

V roce 2019 a 2020 ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo u národních dotačních programů výzvy, které byly cíleny primárně pro obce do 3000 obyvatel, zejména na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci obecního majetku, ale také na podporu bydlení, tvorbu územního plánu a podporu vybudování infrastruktury cestovního ruchu.

O tyto oblasti podpory je ze strany obcí podle ministerstva dlouhodobě velký zájem. Ministerstvo je ale nemohlo podpořit kvůli nižšímu celkovém objemu určených peněz. Loni tak obce neúspěšně žádaly o podporu celkem 1,808 miliardy korun. "Pro rok 2020 pak je v současné době převis poptávky ve výzvách uvedených programů ve výši 1,971 miliardy," uvedl úřad. Celkem požádal o navýšení prostředků o 3,7 miliardy korun.

Malé obce dostanou na opravy škol dalších 3,1 miliardy Kč

Malé obce do 3000 obyvatel dostanou na program oprav škol a školek dalších 3,1 miliardy korun. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). V současnosti je v programu 300 milionů korun, z kterých je možné financovat 34 projektů. Programu vyhovělo 454 projektů. Po navýšení peněz bude tak možné uskutečnit všechny. Peníze ministerstvo vyčlení z vládní rozpočtové rezervy.

Navýšení vyčleněných peněz se týká již vyhodnocené výzvy k programu, který spadá pod rozpočtovou kapitolu Všeobecná pokladní správa. Spravuje ji ministerstvo financí. "Cílem je podpořit rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol, jejichž zřizovateli jsou obce. Žadatelé mohou získat dotaci, která pokryje až 90 procent nákladů na investiční akci. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 milionů korun," uvedlo MF.

Žádosti v rámci této výzvy vyhodnotilo MF na konci dubna. Obdrželo celkem 463 žádostí o poskytnutí dotací za zhruba 3,4 miliardy korun. Podmínky splnilo 454 žádostí.

Nejvíce projektů je ve Středočeském kraji, celkem 84. Dalších 69 žádostí pochází z Jihomoravského kraje, 44 žádostí o dotaci přišlo z Jihočeského kraje a 37 z Olomouckého kraje.