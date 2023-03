O udržení průvodce Michelin v ČR rozhodne ministerstvo v příštích týdnech

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo v následujících týdnech rozhodnout, zda za ČR zaplatí společnosti Michelin poplatek za zařazení do prestižního gastronomického průvodce. ČTK to sdělil zástupce vedoucí komunikace a PR manažer kabinetu ministra pro místní rozvoj Petr Waleczko. Firma požaduje za tři roky deset milionů Kč. Před 25 lety dostala pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons jako první v postkomunistických zemích michelinskou hvězdu, v současnosti ji mají dva pražské podniky. Udržení průvodce v ČR podporují oborové organizace.

Na požadavek společnosti Michelin zaplatit za zařazení do průvodce upozornily v lednu Seznam Zprávy. Server uvedl, že za loňský rok Michelin doporučení pro Česko zatím nevydal, protože i tento ročník již byl podmíněn poplatkem. Ministerstvo spolu s agenturou CzechTourism, zástupci české gastronomie a dalšími organizacemi podle Waleczka zvažuje možné scénáře a případný rozsah podpory gastronomie a cestovního ruchu v ČR. "Spolupráce agentury CzechTourism se společností Michelin, v různých variantách, je jednou ze zvažovaných možností. Další postup bude rozhodnut v následujících týdnech," doplnil.

Manažer Asociace kuchařů a cukrářů ČR Tomáš Popp ČTK řekl, že asociace podporuje udržení průvodce v ČR. "Vnímáme, že je u nás odhadem i ke 30 restauracím, které by do průvodce mohly být zařazeny. I kdyby neaspirovaly přímo na ocenění hvězdou, ale na Bib Gourmand, neboli restauraci nabízející dobré jídlo za dobrou cenu, či zařazení do průvodce bez přímého ocenění," uvedl. Upozornil také na to, že v současné době se omezuje pouze na restaurace v Praze a měl by se rozšířit na celé Česko.

Pokud by Česko průvodce vynechal, byl by to podle Poppa signál, že tuzemská gastronomie není na světové úrovni. "Po jedné hvězdě dlouhodobě drží pražské restaurace Field a La Degustation Bohême Bourgeoise a byla by velká škoda, pokud by jejich energie a skvělá práce měly být zmařeny," dodal. Vysokou úroveň české gastronomie podle něj potvrzují i úspěchy Národního týmu kuchařů a cukrářů na mezinárodních soutěžích.

Popp i Luboš Kastner z Českého gastronomického institutu uvedli, že oceňují snahu ministerstva i agentury CzechTourism v podpoře české gastronomie. Podle Kastnera je považována za jeden z hlavních pilířů cestovního ruchu v ČR. "To je velká změna oproti minulosti a strategická spolupráce státu a oboru gastronomie je pro rozvoj nejen cestovního ruchu, ale i kvality a profesionality v oboru, do budoucna zásadní," řekl.

Jedna hvězda Michelin označuje velice dobrou restauraci ve své kategorii, dvě hvězdy výtečnou kuchyni, která stojí za návštěvu, a tři hvězdy výjimečnou kuchyni, která stojí za zvláštní cestu. Pražské restaurace dosud nikdy při jednom hodnocení nezískaly více než jednu hvězdu.