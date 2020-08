O Tunisko mají Češi podle CK zájem

Praha - O dovolenou v Tunisku, které Česko ode dneška zařadilo na seznam bezpečných zemí, mají Češi podle cestovních kanceláří velký zájem. Například CK Exim Tours přes víkend zaznamenala stovky nových rezervací, sdělil ČTK obchodní ředitel a mluvčí CK Petr Kostka. Výrazný nárůst prodejů hlásí také CK Blue Style. Většina hotelů bude podle prodejců otevřena, navíc někteří hoteliéři podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka mají zvýhodněné nabídky, ceny tak mohou být až o pětinu nižší. Kvůli zamezení šíření koronaviru budou hotely, restaurace i vozy používané k transferu naplněny jen na 50 procent. Vyplývá to z aktuální ankety ČTK mezi prodejci zájezdů.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) informoval o zařazení Tuniska na seznam bezpečných zemí ve čtvrtek a od pátku CK začaly prodávat zájezdy do této destinace, přičemž první lety jsou naplánované na 15. srpna. "Země je připravená na obnovení letů i na nové turisty. Cestovatelé po příletu pouze vyplní jednoduchý formulář. Žádný test není vyžadován," uvedl Kostka. Formulář mohou lidé podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové vyplnit také on-line v ČR, až budou znát sedadlo v letadle.

"Nabídka hotelů je téměř identická jako v loňské sezoně, zavřené zůstaly pouze jednotky hotelů. Ceny jsou ve srovnání s předešlými sezonami přibližně o 15 až 20 procent nižší, protože hoteliéři přicházejí se zvýhodněnými nabídkami, aby přilákali klienty," řekl Bezděk.

CK Blue Style podle mluvčí Jany Ondrejechové nyní zajišťuje konečný výběr hotelů. Všechny, které se letos otevřou, podle ní musí splnit nejvyšší požadavky bezpečnosti dané protokolem s názvem Ready and Safe. "Podle informací, které máme, otevřelo v Tunisku v této chvíli okolo 80 procent hotelů," uvedla. Ceny se Blue Style podle mluvčí snaží udržet na cenách srovnatelných s tzv. first minute zájezdy.

V hotelech, restauracích, památkách, obchodech a dalších veřejných místech platí podle Řezníčkové opatření k zamezení šíření koronaviru. Zaměstnanci nosí roušky, u návštěvníků jsou vyžadovány povinné metrové rozestupy. "Konat se mohou pouze animační programy pro dospělé, a to výhradně ve venkovních prostorech. Lehátka na pláži i u bazénu jsou rozmístěna metr od sebe. Před vstupem do bazénu je vyžadována sprcha s použitím mýdla, v bazénu je omezen počet lidí," řekla Řezníčková. Do bazénu je vstup podle ní zakázán těhotným, lidem s dýchacími problémy či kardiakům. Nemocou podle ní fungovat diskotéky a noční a taneční kluby.

Tunisko by Čechům podle CK mohlo nahradit zatím nedostupné zájezdy do Egypta a Turecka. Český statistický úřad má poslední údaje o delším pobytu Čechů v Tunisku z roku 2014, kdy tam odjelo 77.000 tuzemských cestovatelů.

Češi mohou nyní bez omezení cestovat do všech států Evropské unie kromě Rumunska. Při návratu z něj se musí prokázat negativním testem na covid-19. Tuto podmínku musí splnit také při návratu z Černé Hory a Srbska. Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu.