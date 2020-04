O poslední slosování loterie k EET byl nejnižší zájem

Praha - Dnešního posledního slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se zúčastnilo zhruba 285.000 hráčů, kteří zaregistrovali téměř devět milionů účtenek. Informovalo o tom ministerstvo financí. Posledního slosování tzv. Účtenkovky se tak zúčastnilo nejméně hráčů za dobu existence loterie od října 2017. Průměrně se každý měsíc do slosování zapojilo zhruba 366.000 hráčů s 15,5 milionu zaregistrovaných účtenek. Nejvíce hráčů se zaregistrovalo do slosování v listopadu 2017, a to 478.000.

Ministerstvo financí se rozhodlo loterii ukončit v souvislosti s opatřeními a úsporami kvůli omezení dopadů koronaviru. Do loterie se během 30 slosování zapojilo zhruba 1,1 milionu lidí, kteří zaregistrovali přes 467 milionů účtenek. MF si od loterie slibovalo větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET.

Slosování loterie se konalo každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra byla milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. V každém slosování se rozdělovalo 21.025 výher, jejich počet byl od loňského prosince zvýšen na 30.215. Celková hodnota výher zůstala ale zachována, změna se týkala především navýšení počtu nejnižší stokorunové výhry.

Celkové náklady na loterii činily 207,6 milionu korun. Z toho na výhry ve 30 slosováních bylo rozděleno 162 milionů korun.

V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru Sněmovna 24. března schválila návrh MF na pozastavení celé EET na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak v nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují.

Statistiky k Účtenkovce:

Počet aktivních hráčů Počet zaregistrovaných účtenek 2017 říjen 452.691 13,869.846 listopad 477.952 17,198.013 prosinec 446.890 17,365.271 2018 leden 425.765 15,933.923 únor 422.793 15,542.430 březen 420.979 18,394.994 duben 407.777 16,969.966 květen 394.476 17,312.564 červen 379.450 16,039.053 červenec 361.837 15,064.315 srpen 357.045 15,680.396 září 341.240 13,931.476 říjen 352.023 15,942.282 listopad 352.248 16,249.096 prosinec 350.003 15,574.063 2019 leden 345.175 14,689.328 únor 343.509 14,435.644 březen 342.281 16,410.321 duben 345.712 16,126.266 květen 356.294 16,603.352 červen 349.936 15,819.061 červenec 351.449 16,226.592 srpen 346.599 16,189.669 září 338.197 15,298.693 říjen 339 470 16,414.876 listopad 341.341 16,394.112 prosinec 327.073 15,187.292 2020 leden 317.772 13,888.824 únor 311.244 13,082.600 březen 284.839 8,972.057

