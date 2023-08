O pohyblivý betlém ve Frýdlantu mají v létě zájem hlavně rodiny

Frýdlant (Liberecko) - Návštěvníci Frýdlantu na Liberecku mohou i v létě zažít vánoční atmosféru, tamní pohyblivý Simonův betlém je přístupný nejen ve vánočním období, ale také v turistické sezoně od května do září. O prázdninách o něj mají zájem hlavně rodiny s dětmi, dříve byly častými návštěvníky i dětské tábory, řekl ČTK vnuk tvůrce betléma Robert Simon, který dnes rodinou památku společně s manželkou otevírá návštěvníkům.

Gustav Simon začal betlém vytvářet na konci 19. století a pracoval na něm 60 let. Přes léto se staral o hospodářství, na betlému pracoval jen v zimě. Scéna o rozměrech čtyři krát dva metry vyplňuje celou šířku hlavní světnice roubeného domu. Většina objektů je z papíru a ze dřeva, je jich tu 330, z toho pohyblivých 130. Figurky byly původně nepohyblivé, na dřevěné strojky je Simon napojil až později. I po těch letech je stále pohání původní mechanismus.

Pohyb zajišťuje jedno padesátikilogramové závaží. Za pomocí lana vytáhne Simon závaží nahoru a než opět klesne na podlahu, figurky se deset minut pohybují. "Závaží je dělané tak, že podle váhy máte rychlost. Když uberete, tak to jde pomaleji. Když přidáte, tak to bude rychleji," vysvětlil fungování závaží Simon. K velkému závaží může přidávat malá, a tím pohyb figurek korigovat. Postavičky rozhýbává provázkový mechanismus. "Provázek musí být chlupatý, čím je drsnější, tím je lepší, protože pak na válcích neprokluzuje. Zkoušeli jsme vlasce, a to nejde, zařezává se do dřeva a pak se zasekává," dodal.

Betlém i podstávkový dům, ve kterém je vystavený, prošly v letech 2009 až 2012 nákladnou rekonstrukcí. Dům dostal novou střechu i trámy, protože celé podkroví poškodil dřevokazný hmyz a houby. Betlém restaurátoři rozebrali a odvezli, vše očistili a zakonzervovali. Po dokončení rekonstrukce domu zasáhly Frýdlant v srpnu 2010 bleskové záplavy a dům voda zaplavila do téměř metrové výšky. Betlém ale tehdy v domě ještě nebyl. "Bylo to štěstí, jinak by to tady už nebylo, protože by se to zničilo," podotknul Simon.

Simonův betlém si lidé můžou přijít prohlédnout teď o prázdninách každý den kromě pondělí po celý týden kromě pondělí. Otevřeno je od 10:00 do 17:00 s dvouhodinovou polední pauzou od 12:00 do 14:00. Od 13. a 20. srpna bude ale zavřeno.