O plesy je velký zájem, přibývají především maturitní

Praha - Na novou plesovou sezonu mají pronajímatelé sálů i půjčovny společenských šatů téměř plno. Přibývá především maturitních plesů, do kterých studenti neváhají investovat stovky tisíc korun. Jejich pořádání svěřují specializovaným agenturám. Připravují je několik měsíců, někdy i let předem. Plesy může prodražit už pronájem prostoru, který v některých žádaných pražských sálech vzrostl. Vyplývá to z vyjádření pronajímatelů sálů, zástupců půjčoven šatů a pořadatelských agentur.

Českobudějovická agentura Still production musela loni i letos několik zájemců o uspřádání maturitního plesu odmítnout, uvedl na dotaz ČTK jednatel agentury Jan Tománek. Ročně zorganizuje zhruba 50 plesů. Požadavky maturantů se podle Tománka liší kraj od kraje. Na Českobudějovicku se podle něj z tradičních maturitních plesů staly multimediální show. "Každý chce být originální, mít, co nemá nikdo jiný. Někteří studenti proto ples plánují už od druhého ročníku," řekl. Největší maturitní ples, který letos agentura pořádá, bude stát zhruba 360.000 korun.

Velký zájem je o speciální efekty, LED stěny nebo LED brány. Standardem je moderátor a kapela. Maturanti podle Tománka vyžadují pestrost hudebních žánrů a přejí si, aby na plese zazněla i dechovka.

Maturantky si plesové šaty vybírají přibližně tři čtvrtě roku předem. "Rok od roku se počet půjčených šatů dvojnásobně zvyšuje," uvedla Tereza Klusáčková z pražského salonu Next Door. Více půjčených i prodaných šatů hlásí také Lenka Svidenská z plzeňského salonu Lady S. "Procentuálně u nás převažují maturitní šaty, protože i maturitních plesů je několikanásobně více než ostatních plesů. Máme již ale poměrně velkou skupinu dam, které si půjčují šaty každoročně na několik plesů a chtějí být pokaždé v jiných," doplnila. Letošním trendem jsou třpytivé materiály, jednoduché střihy, rozparky či holá záda.

Do salonu Lady S přicházejí také muži. "U pánů registrujeme zájem o půjčení smokingu. Jinak velice často přicházejí na poslední chvíli ti, kteří těsně před plesem zjistí, že oblek ze skříně jim již nepadne," dodala Svidenská.

Všechny plesové termíny má obsazené pražský palác Žofín. Zájem o pronájem na novou plesovou sezonu je podle obchodního ředitele Petra Denka z Agentury NKL, která má žofínský palác v pronájmu, srovnatelný s předchozími lety. Termíny na plesy si tam lidé rezervují hned po ukončení předchozí plesové sezony, uvedl. "Vzhledem k narůstajícím cenám energií, mzdám zaměstnanců a ostatních vstupů jsme byli i my nuceni ceny pronájmů za využití prostor Žofína navýšit. Pokud jde přímo o plesy, většina klientů využívá možnost tříletých smluv, kdy je cena garantována na období tří roků, tedy tří plesových sezon," doplnil.

Národní dům na Vinohradech na letošní plesovou sezonu zaznamenal podle obchodního ředitele Aleše Moravce vyšší zájem o pořádání plesů. I tam kvůli inflaci a zvyšujícím se nákladům na provoz zdražili. Mimo nejžádanější dny, kterými jsou čtvrtek až sobota, ještě ale volné termíny mají.

Jitka Fialková snm