NYT: Kim Čong-un pojede do Ruska jednat s Putinem o dodávkách zbraní

New York/Pchjongjang - Severokorejský vůdce Kim Čong-un nejspíš zhruba za týden pojede do ruského Vladivostoku, kde bude s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednat o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině. Setkání se má uskutečnit na okraj ekonomického fóra ve Vladivostoku, které je naplánováno na 10. až 13. září. S odvoláním na americké a spojenecké úředníky to dnes napsal americký deník The New York Times (NYT).

Kim, který svou zemi opouští jen zcela výjimečně, podle amerického deníku pojede nejspíš z Pchjongjangu do zhruba 700 kilometrů vzdáleného Vladivostoku obrněným vlakem. Vyloučit nelze ani Kimovu další cestu do Moskvy, píše NYT, což je ale výrazně dál. Další zastávkou severokorejského vůdce by mohla být ruská námořní základna ve Vladivostoku nebo dálnovýchodní Kosmodrom Vostočnyj, který byl oblíbeným projektem prezidenta Putina.

Putin bude od Kima žádat dělostřelecké granáty a protitankové střely. Severokorejský vůdce bude zase usilovat o pokročilé technologie pro satelity a ponorky s jaderným pohonem a také o potravinovou pomoc.

Cestu vlakem z Pchjongjangu do Vladivostoku na konci srpna podniklo asi 20 vysoce postavených Severokorejců a podle NYT to byla přípravná cesta před Kimovým výjezdem. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navíc nedávno odcestoval do KLDR, aby Pchjongjang přesvědčil o dodávkách munice, uvedla agentura DPA.

Ve středu bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby uvedl, že americké zpravodajské služby mají informace o jednáních mezi Ruskem a KLDR o dodávkách zbraní. Kim a Putin si kvůli tomu podle Washingtonu vyměnili dopisy.