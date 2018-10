New York - Zabitý saúdský novinář Džamál Chášukdží se snažil bojovat s twitterovou kampaní Rijádu, kterou královský dvůr s pomocí trollí farmy v hlavním městě rozpoutal proti exilovým kritikům. Napsal to dnes list The New York Times. Chášukdží podle něj v zahraničí financoval armádu dobrovolníků pro boj s demagogií Rijádu a zahájení tohoto boje oznámil jedenáct dní před smrtí.

V trollí farmě, která má informacemi rozesílanými do sociálních sítí umlčet kritiky režimu, pracují stovky lidí, napsal americký list. Farma zaměstnává i bývalého saúdského zaměstnance firmy Twitter, jehož západní tajné služby podezírají ze sledování vybraných účtů na sociální síti s cílem podpořit kampaň saúdského vedení.

Síť twitter, na níž se boj hlavně odehrává, je v Saúdské Arábii mimořádně populární od "arabského jara" v roce 2010. Mnoho Saúdů si tehdy slibovalo, že se stane platformou pro svobodné šíření názorů. Pouštní království se naopak stalo příkladem, jak autoritářské vlády mohou sociálními sítěmi manipulovat, aby potlačily kritické hlasy a šířily vlastní verzi reality, napsal The New York Times.

Zaměstnanci trollí farmy se soustřeďuji na diskuse o citlivých tématech, jakými jsou například válka v Jemenu nebo práva žen. Sestavují seznamy kritiků, které pak předávají "odborníkům na sociální média", kteří osoby ze seznamu zastrašují a vyhrožují jim, napsal list s odvoláním na osoby obeznámené s kampaní. Trollové rovněž operují s pornografickými obrázky, aby odvedli pozornost od nežádoucích politických diskusí.

Kampaň v twitteru podle newyorského listu řídil poradce saúdskoarabského královského dvora Saúd Kahtání, který byl po oznámení smrti Chášukdžího zbaven funkce.