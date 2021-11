Nymburk ztratil vedení o 15 bodů a podlehl v Lize mistrů PAOK Soluň 71:75

Praha - Basketbalisté Nymburka prohráli ve 4. kole Ligy mistrů doma s PAOK Soluň 71:75, přestože na začátku čtvrté čtvrtiny vedli už o 15 bodů. Připsali si tak druhou porážku a klesli ve skupině E na třetí místo za svého dnešního soupeře, který má stejnou bilanci. Přitom pokud by svěřenci trenéra Aleksandera Sekuliče dobře rozehraný zápas udrželi, zajistili by si s předstihem účast minimálně v kvalifikace o osmifinálovou skupinu pro celky ze druhých a třetích míst právě na úkor PAOK.

Pod výhru řecké celku, který doma s Nymburkem prohrál košem v poslední vteřině 83:84, se podepsal 22 body, sedmi doskoky a čtyřmi asistencemi Malcolm Griffin. Nejlepším střelcem domácích byl tradičně Jerrick Harding se 17 body. Další zápas čeká Nymburk v úterý 7. prosince v bosenském Laktaši proti Igokee.

"Byl to samozřejmě velmi zajímavý zápas. Zhruba tři čtvrtiny jsme dělali přesně to, co jsme dělat chtěli a co jsme plánovali. Kontrolovali jsme hru a byli ve vedení. V poslední čtvrtině se ale stala řada podivných věcí, z toho některé jsme ovlivnit mohli, jiné ne," řekl Sekulič.

"Ve výsledku se projevila špatná rozhodnutí. Měli jsme využít patnáctibodového náskoku, hrát chytře a dojít si pro výhru, ale protivník bojoval, hrál dobře, proměnil těžké střely, a tak mu ve výsledku musím dát veškerý kredit," dodal kouč Nymburka.

V úvodu se o body Nymburka starali jen Demetre Rivers a kapitán Vojtěch Hruban, kteří dali po pěti. Až na konci páté minuty začal produkci dalších Gorjok Gak, jenž odstartoval také sedmibodovou šňůru domácích, po které se utrhli do náskoku 17:12. Podíleli se na ní i trojkou Colbey Ross a průnikem zakončeným smečí Hruban.

PAOK ale odpověděl stejně dlouhou sérií a přetahovaná o vedení pokračovala. Před polovinou druhé čtvrtiny opět Nymburk šňůrou 7:0 utekl do šestibodového náskoku, ale řecký celek vzápětí otočil z 33:27 na 35:33. Do pauzy šli domácí ve vyrovnané bitvě s tříbodovým náskokem i díky Riversově koši s klaksonem.

Po pauze Nymburk předvedl nástup se skóre 10:2 a dostal se do vedení o 11 bodů. PAOK si nevěděl s rychlou hrou domácích rady a navíc se mu přestalo dařit i střelecky. Ve 29. minutě trojkou zajistil třináctibodový náskok Jerrick Harding, který kvůli menšímu zranění ramena vynechal poslední dvě utkání v domácí lize a opět se vrátil jako jeden z bodových lídrů.

Na startu závěrečné čtvrtiny na Riversovu trojku a největší rozdíl v utkání 15 bodů odpověděli hosté šňůrou 7:0 a následně další dokonce 12:0 otočil stav na 68:66. "Ztráceli jsme 15 bodů, přitom jsme věděli, jak nutně potřebujeme vyhrát. Dali jsme proto do koncovky všechno, spoluhráči mě podpořili a vypomáhali mi, protože jsem hrál se čtyřmi fauly. Byl jsem proto v útoku schopen dřít, spoluhráči totiž v obraně dřeli ještě víc," uvedl Griffin.

Nymburk v dramatické koncovce získal díky Hardingovi ještě náskok 71:70, ale Jermaine Love košem a trestným hodem strhl vedení 73:71. Po Hardingově akci a bloku Marvina Jonese sice sudí nejdříve signalizovali technický koš, ale po zhlédnutí videa se vyrovnání nekonalo. Výsledek ještě dovršil šestkami Love.

"Je to pro nás opravdu těžká porážka, protože jsme po většinu času měli zápas pod kontrolou a měli jsme ho dovést do vítězného konce. Udělali jsme ale spoustu hloupých chyb v útoku i obraně, měli jsme potíže s doskokem. Musíme se soustředit na příští zápas, poučit se ze zmíněných chyb a pořád na sobě pracovat," prohlásil Rivers.

Basketbalová Liga mistrů - 4. kolo: Skupina E: ERA Nymburk - PAOK Soluň 71:75 (21:21, 40:37, 61:49) Nejvíce bodů: Harding 17, Rivers 16, Hruban 13 - Griffin 22, Jones 18, Carter 12. Fauly: 20:22. Trestné hody: 16/13 - 23/17. Trojky: 6:4. Doskoky: 41:37.