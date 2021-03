Novým trenérem hokejové Komety Brno je Kalous

Brno - Novým trenérem hokejistů Brna se stal podle očekávání Jiří Kalous. Šestapadesátiletý kouč nahradí ve funkci majitele klubu Libora Zábranského, který na střídačce po sezoně skončil. Kometa o tom informovala na svém webu.

"Kometa je pro mě značka, prošli jí úspěšní hráči, Brno má skvělou historii, je to klub s velkou tradicí. Zkrátka je to organizace, která každoročně má ty nejvyšší ambice. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že do té spolupráce půjdu," uvedl Kalous, který naposledy působil v minulé sezoně v Magnitogorsku.

V minulosti pracoval jako asistent u reprezentace, v extralize trénoval Liberec, Třinec nebo Spartu. V Česku působil naposledy v sezoně 2017/18, kdy vedl Pražany. V říjnu 2017 jej nahradil František Výborný. Kalous poté na dva roky odešel do KHL a trénoval jako asistent Magnitogorsk. V aktuální sezoně byl bez angažmá.

"Jsem odpočatý a mám znovu velkou chuť do hokeje. Dal jsem si roční přestávku i z osobních důvodů, ale už je to dobré. Přes třicet let jsem jel prakticky bez přestávky, dál to nešlo. Ono se to nezdá, ale nasčítalo se to. Vyvrcholením náročnosti byla štace v KHL, kde jsou na vás velké tlaky, cestování je náročné, cítil jsem, že si potřebuju odpočinout," uvedl Kalous.

Na střídačce bude působit s asistenty, kteří spolupracovali již se Zábranským. "Jsou to zkušení hokejoví pardálové. Samozřejmě Jožo Kováčik teprve s trénováním začíná, ale jako hokejista byl výborný, má v kariéře něco za sebou. Jirka Horáček je dlouholetý komeťák, pracuje tady mnoho let. Se všemi jsme se potkali, hovořili spolu a budeme se dál poznávat. Těším se na spolupráci, cítím z nich velkou energii," řekl Kalous.

Jedním z jeho úkolů bude pokračovat v zapracovávání mladších hráčů do sestavy Komety. "Určitě budu chtít v tomto trendu pokračovat. Mladý hráč na to ale musí mít, nejen hokejově, ale i mentálně. Libí se mi zabudování mladých hráčů do áčka a obecně do extraligy. Je to dlouholetá filozofie Komety, chceme v tom samozřejmě pokračovat, ale jak říkám, nic není zadarmo," dodal Kalous.

Zábranský oznámil svůj odchod ze střídačky bezprostředně po prohře ve čtvrtfinále play off s Třincem s tím, že se nyní chce více věnovat výstavbě nové haly v areálu BVV a zmírnění ekonomických dopadů po koronavirové pandemii. Bývalý vynikající obránce byl hlavním trenérem Brna s krátkou přestávkou od února 2016.