Nový systém výběru mýta zatím komplikace v dopravě nepřinesl

Praha - Na českých dálnicích začalo od dnešní půlnoci fungovat nové satelitní mýto. První poplatek v systému zaplatil kamion na dálnici D52 u Rajhradu dnes sekundu po půlnoci. Do 13:00 se vybraly na mýtném čtyři miliony korun. Spuštění satelitního mýta dosud neprovázejí dopravní komplikace. Vyplývá to z vyjádření mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla a Miroslava Beneše ze společnosti CzechToll. I podle mluvčí Generálního ředitelství cel Martiny Kaňkové celníci zatím naznamenali problémy s přechodem na nové systémy související s mýtem.

Kamiony mají v neděli podle údajů policie v České republice v neděli zákaz jízdy od 13:00 do 22:00. V Německu takový zákaz platí celou neděli až do 22:00, stejně tak i v Rakousku a na Slovensku. Naopak v Polsku mohou kamiony, pokud není státní svátek nebo prázdniny, v neděli volně jezdit.

Také podle zjištění zpravodajů ČTK je provoz kamionů na hraničních přechodech do Česka zatím bez komplikací. Žádné kolony ani fronty u výdejních míst se dnes dopoledne netvořily.

Systém, jehož provozovatelem je konsorcium CzechToll/SkyToll, nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch. Do systému satelitního mýtného bylo kolem 14:00 zaregistrováno 315.000 vozidel z očekávaných zhruba 458.000 a aktivních je 211.500 palubních jednotek.

Prodejní místa byla podle Beneše v neděli nebyla celkově využita, kromě několika výjimek, kdy se v jednu chvíli sjelo více kamionů. "Jsme hluboce pod polovinou kapacity, kterou jsme schopni odbavit. To ukazuje, že ten nedělní provoz je opravdu klidný," uvedl Beneš. Dodal, že od půlnoci si vyzvedlo palubní jednotky zhruba 3500 řidičů, což je více než těch, kteří se do systému nově zaregistrovali. "To ukazuje na to, že již i ti dříve zaregistrovaní si začínají postupně vyzvedávat palubní jednotky, což je proces na pár minut," dodal.

Žádné dopravní problémy v souvislosti s novým mýtným systémem zatím nejsou podle mluvčího ŘSD Rýdla hlášeny. Hlavní nápor by podle odhadu společnosti CzechToll měl přijít v noci na pondělí, kdy by se mohly tvořit kolony na hraničních přechodech do Česka, protože část zahraničních dopravců ještě nemá palubní jednotku pro satelitní systém. "I pro celní správu, která přešla na nový systém, vše proběhlo hladce. Neznamenali jsme jediný problém," uvedla Kaňková.

"V noci byl klid. Jen dva řidiči si přišli pro informace," řekl ČTK dnes ráno jeden z pracovníků provozovatele mýtného systému v Bohumíně na česko-polské hranici. Ráno začali přicházet řidiči, kteří nocovali na přilehlém odstavném parkovišti. Nové jednotky si aktivovali či kupovali.

Bez kolon byl dnes ráno i přechod na česko-slovenské hranici u Lanžhota. Na parkovišti u dálnice D2, na němž šoféři kamionů zastavují, aby si vyzvedli palubní jednotky, je stále dost volných míst. Oproti noci podle zpravodaje ČTK kamionů dokonce ubylo.

Výběr nového mýta a jeho provozovatele provázely problémy. Tendr vyhrálo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenské SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Neúspěšný Kapsch proti průběhu tendru protestoval a okolnosti mýtné smlouvy stále řeší antimonopolní úřad i soudy.

Mýto v Česku funguje od roku 2007 a stát na něm od té doby vybral kolem 108 miliard korun.