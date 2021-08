Nový seriál Ochránce vychází z příběhů, které otřásly českým školstvím

Praha - Nový desetidílný seriál Ochránce režisérů Terezy Kopáčové a Tomáše Mašína vychází z příběhů, které otřásly českým školstvím. Hlavní hrdina školní ombudsman Aleš Pelán v podání Lukáše Vaculíka v něm řeší řeší případy učitelky, které se utopí žák na výletě, rodičů dětí tyranizovaných nezvladatelným spolužákem, dívky, která nikdy nechodila do školy nebo vychovatelky diagnostického ústavu, jíž chovanec zavraždí kolegyni. První díl s názvem Slabý kus odvysílá Česká televize 5. září.

"On je normální člověk se všemi chybami. Vrhne se v dobré víře na nějaký úkol a více či méně ho zvládá nebo nezvládá. Ale to je asi úděl každého z nás, protože ať děláme, co děláme, tak se nám chvíli daří a chvíli ne," řekl ČTK k hlavní postavě Vaculík.

V prvním díle seriálu je Pelán oblíbeným učitelem na střední škole. Šikana kolegyně, které si žáci natáčejí na video, ho donutí uvědomit si, že každý někdy potřebuje zastání. "Znal jsem z médií právě kauzu z prvního dílu. Ale líbí se mi na tom právě ta nejednoznačnost: médii proběhlo, že kluci ušikanovali učitelku, ale tím to skončilo, nikde nebylo zmíněno ono 'b'. Takže, když jsem si scénář četl poprvé, vůbec jsem si to nespojil s touto kauzou," sdělil Vaculík.

Podle něj v seriálu nejde o snahu tvůrců ukázat vzor pro tuzemské učitele. "Je to snaha ukázat situace, které mohou ve školství nastat, a možná ukázat nějaký návod, jak by se daly řešit," podotkl.Vaculík se po třech letech pracovně opět setkal s režisérkou Terezou Kopáčovou. "Zkušenost z Metanolu mi dala jistotu, že je schopen hrát jinak, než jak je běžně zažitý, a že je za takové "posouvání" dokonce rád. Tedy že se zvládne proměnit i do charakterově složitého intelektuála akademického typu, což je pro Lukáše v podstatě čistý protiúkol. Můžu dodat, že i přes vysoká očekávání nás Lukáš zase překvapil. Byl ještě obětavější a pozitivnější, než jsme si vůbec dovedli přestavit," uvedla Kopáčová, která režírovala šest epizod Ochránce. Další čtyři vedl Tomáš Mašín.

Na scénářích k jednotlivým dílům pracovali dva autoři. Úkolem Matěje Podzimka bylo soustředit se na vztahové drama, na trojrozměrnost postav. Aby všechno profesní bylo zároveň osobní. Konkrétní materiály pak sbíral Tomáš Feřtek. "Shromáždil jsem případy, které opravdu nějakým způsobem pohnuly či hýbou školstvím, historky, které jsem sledoval jako novinář, a z nich jsem pak vybíral ty, které nesly nějaké podstatné zobecnitelné téma," vysvětlil Feřtek.

Podle kreativního producenta Michala Reitlera chtěli tvůrci ukázat respekt k práci učitelů. "Jsou pod tlakem systému, rodičů, poslední dobou i dětí a samozřejmě i pod vlastním pochybnostmi o potřebnosti. Téměř každá kauza nabízí vhled do nějaké oblasti, ve které může učitel uvíznout. Ve spolupráci s ČT edu připravujeme doporučující materiály, jak takovým situacím předejít či jak zmírnit následky, bránit se. Naše kauzy se staly a stanou se znovu," konstatoval Reitler.