Praha - V novém jízdním řádu Českých drah se od 9. prosince zrychlí doprava na trase Praha-Plzeň, přibudou přímé spoje mezi Prahou a Opavou a z jižní Moravy a Ostravy do Berlína. Namísto některých vlaků EuroCity a InterCity opět pojede souprava Pendolino. Pojmenování vlaků budou nově většinou jednotná pro celou linku, zmizí tak názvy jednotlivých spojů. O změnách ČTK informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

"Jízdní řád mezistátních vlaků Českých drah, které provozujeme v kooperaci se zahraničními partnery, je i v roce 2019 stabilní. Na žádné lince nedochází k revolučním změnám," uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod Michal Štěpán. "Ani ve vnitrostátní dopravě nejsou plánované žádné rozsáhlé změny," dodal.

České dráhy také zvažují, že ve vlacích mezi Prahou a Ostravou provozovaných na jejich obchodní riziko nově zavedou povinnou rezervaci. "Datum, odkdy bude možný nástup do těchto vlaků pouze s platnou místenkou, bude vyhlášen v průběhu platnosti jízdního řádu 2019," uvedl dopravce.

Cesta mezi Prahou a Plzní se zkrátí přibližně o čtvrt hodiny díky otevření Ejpovických tunelů. Zrychlí to spoje mezi Prahou a Mnichovem, u kterých se mírně posunou i časy příjezdů a odjezdů. Ze stejného důvodu bude rychlejší také spojení mezi Prahou a Plzní a dalšími západočeskými městy.

Pendolino, které se po nehodě u Studénky a opravách vrátilo do provozu v září, nahradí v pátek odpoledne ve směru na Slovensko dosavadní EuroCity Roháče. Mezi hlavním městem a severní Moravou pendolina vystřídají některé vlaky InterCity. Na konci prodloužených víkendů nebo prázdnin pojede z Ostravy do Prahy večerní posilové pendolino. Mezi Prahou a Opavou budou nově jezdit spoje InterCity Opavan.

Na trase ze Slovenska budou noční vlaky přijíždět do Prahy časněji ráno, rychlík Slovakia o 50 minut a Bohemia o 80 minut dříve. Z Maďarska a z jižního Slovenska se jízda posledního denního spoje Metropolitan prodlouží až do Prahy, kam přijede krátce po půlnoci. Dosud tento vlak končil v Brně. Přepojování přímých vozů v Bohumíně vytvoří další, už třetí denní přímé spojení Prahy s Varšavou a zcela nové přímé spojení jižní Moravy s Krakovem.

Novinkou v mezinárodních nočních spojích bude přímý vlak z Vídně přes Břeclav a Bohumín do Berlína. "Jedná se o mezistátní trasu, která byla hojně využívaná až do 40. let minulého století a opuštěna byla v rámci poválečného uspořádání Evropy," uvedly České dráhy.

Názvy budou od nového jízdního řádu jednotné pro celé linky, jako je tomu už nyní s pojmenováním Metropolitan pro trasu Praha - Brno - Bratislava - Budapešť. Spoje z Prahy do Vídně a Štýrského Hradce (Grazu) tak ponesou po čtyřleté pauze opět označení Vindobona. Expres Vindobona patřil v období socialismu k železničním legendám. Od roku 1957 jezdil z Berlína přes Prahu a jižní Čechy do Vídně. Byl to jeden z mála vlaků, který pokračoval ze socialistických zemí do Rakouska.

Linky do Berlína a Hamburku budou od prosince nazvány Berliner, do Žiliny přes Valašsko pojedou spoje Valašský expres, z Ostravy do Banské Bystrice nebo Zvolena zamíří skupina vlaků se jménem Fatra. Podobné změny se uskuteční také u vnitrostátních vlaků a linek, z jízdního řádu tak zmizí většina jmen jednotlivých vlaků.

Podle Českých drah se blíží vyřazení z provozu osobních vozů z bývalého východního Německa s koženkovými sedačkami. "V dalších rychlících je nahradíme modernizovanými a často také klimatizovanými vozy. Zbývající původem východoněmecké vagony pak prošly revitalizací. Koženku nahradily textilní potahy a renovací prošly i toalety a další vybavení vozů," uvedl Štěpán. Na rychlíkové lince Praha - Ústí nad Labem - Karlovy Vary - Cheb dopravce zavede novou službu - dětské kino pro nejmenší.