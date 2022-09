Nový litvínovský kapitán Straka: Kdo nemá ty nejvyšší ambice, nemá tady co dělat

Litvínov (Mostecko) - S novým kapitánem vstoupí do sezony hokejisté extraligového Litvínova. Po klubové legendě Viktoru Hüblovi, jenž v týmu Vervy po minulém ročníku skončil, bude mít "céčko" na dresu další útočník Petr Straka. Severočechy touží dovést až do bojů o medaile a stejný přístup chce vidět i u spoluhráčů.

"Myslím, že tým by měl mít ty nejvyšší cíle. Jsme všichni profesionálové a všichni se věnují tomu sportu, aby vyhrávali. Naším cílem bude vyhrát každý zápas a uvidíme, kam nás to dovede. Rozhodně chceme medaili. Před sezonou se to lehce říká, ale tak by to podle mého mělo skutečně být. V extralize je 14 týmů a pokud má kdokoliv, kdo tady hraje, nějaké jiné ambice, tak tady podle mého názoru nemá co dělat," řekl Straka novinářům.

Třicetiletý útočník převzal "céčko" po Hüblovi, čehož si moc váží. "Je to velká čest. Už jen z toho pohledu, po kom to 'céčko' přebírám. Stejně tak pohled do minulosti tady v klubu, kdo to 'céčko' nosil. Udělám vše pro to, aby v kabině byla lepší nálada a celá naše sezona byla lepší," uvedl Straka.

Tušil, že by možnost šéfovat kabině mohla přijít. "Už když jsem tady podepisoval smlouvu, tak jsem měl pocit, že se to ode mě bude možná trošku chtít. V minulé sezoně to bylo složité s ohledem na ty kluky, kteří v kabině seděli. Na to jsem asi moc slušný, abych přišel do nové kabiny a začal tady nějak šéfovat, když tady byli hráči, kteří toho tolik dokázali. Teď se to přece jen uvolnilo," připustil Straka s připomínkou odchodu Hübla či Františka Lukeše.

"I když my všichni, co tady máme odehráno trošku víc, nedáme dohromady, kolik měl odehráno Viktor (Hübl) sám, ale už jsme byli všude možně po světě a zažili jsme lepší i horší týmy. Máme tedy představu, jak by to asi mělo fungovat. A toho se snažíme držet," uvedl Straka.

"Myslím, že to ale není jen o tom, kdo je kapitánem, v kabině je nás víc, kdo by se o to měl postarat. Musí pro nás být zábava na zimák chodit a bavit se hokejem. Už loni po posledním zápase jsme si sedli a bavili se, co je potřeba změnit. Snad se to teď odrazí na ledě," přál si Straka.

Pocit z týmu má dobrý, ale zůstává opatrný. "Zatím to vypadá velmi dobře, ale počítá se to až od pátku. Za dva týdny může být situace úplně jiná. Samozřejmě doufám, že navážeme na to, co jsme předváděli v přípravě a ještě to vystupňujeme. Tým vypadá velmi slušně, a když budeme plnit, co se po nás bude chtít, stát jeden za druhým a tahat za jeden provaz, tak věřím, že můžeme být úspěšní," řekl Straka.

Mužstvo k tomu má podle jeho názoru potenciál. "Minulá sezona od nás nebyla ideální, ale my všichni tady věříme, že můžeme být daleko lepší. K tomu přibyli další kluci, co přišli. Prakticky všichni jsme v ideálním hokejovém věku a ambice růst by měl mít úplně každý. Věřím, že to z naší strany bude úplně o něčem jiném, než to bylo v té sezoně předchozí. V čem? Ve všem," pousmál se Straka.

"Je to však nějaký proces, neříkám, že v pátek přijdeme a odehrajeme perfektní zápas. Ale budeme se snažit každé utkání tomu ideálu co nejvíce přiblížit. Myslím, že budeme hodně pohybliví, natrénováno máme, protože ty tréninky měly opravdu grády. V prvních týdnech jsem si říkal, že tady za trénink dlouhý 45 minut nabruslím stejně jako jindy za dvě hodiny. Kolikrát musel člověk ujet 150 metrů, aby si vůbec vystřelil na bránu," řekl Straka.

"Z Plzně jsem byl zvyklý trénovat jako pes, ale když jsme tady trénovali jako psi, tak jsem se ptal sám sebe, jak je možné, že mě všechno tolik bolí," uvedl s úsměvem. "Tým si na to ale už zvyknul a tolik nám to nepřijde. V přátelácích jsem si pak mnohdy říkal, že to je bomba. Člověk zjistil, že je všude rychleji a má na vše spoustu času. Je to vážně znát, ale beru to zároveň jako základ, který bychom měli mít. Dnešní hokej se bez toho neobejde. Doufám, že se to projeví v tom, že budeme schopní s každým bruslit, ideálně každého ubruslit a tou fyzickou připraveností každého přehrát," prohlásil Straka.