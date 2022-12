Nový lídr NBA Milwaukee porazilo New Orleans, Adetokunbo dal 42 bodů

Basketbalista Milwaukee Janis Adetokunbo dává koš na palubovce New Orleans v utkání NBA 20. prosince 2022.

Basketbalista Milwaukee Janis Adetokunbo dává koš na palubovce New Orleans v utkání NBA 20. prosince 2022. ČTK/AP/Gerald Herbert

New York - Basketbalisté Milwaukee uspěli v prvním zápase v roli nového lídra NBA, když zvítězili v New Orleans 128:119. Zasloužil se o to především Janis Adetokunbo, který nasbíral 42 bodů a 10 doskoků. Domácímu týmu nestačilo 37 bodů a 18 doskoků Litevce Jonase Valančiunase.

Bucks vedli až o 18 bodů. Domácí celek se držel díky 18 trojkám, které střílel s úspěšností 40 procent. Pelicans lépe zvládli poslední čtvrtinu, minutu a půl před koncem se dokonce přiblížili na rozdíl tří bodů. Rozhodla trojka Jrua Holidaye z následného útoku Milwaukee. "Nejlepší střela zápasu," řekl trenér hostů Mike Budenholzer. "Na téhle hale zkrátka něco je," uvedl Holiday, autor 18 bodů a 11 asistencí, který hrál do roku 2020 právě za New Orleans.

Utkání ale patřilo Adetokunbovi, jenž trefil 12 ze 17 pokusů, a Brooku Lopezovi, který řecké hvězdě sekundoval 30 body. Na druhé straně se kromě Valančiunase, jenž trefil sedm z 10 trojek, dařilo C.J. McCollumovi, který nastřílel 31 bodů. Hvězda Zion Williamson dal 18 bodů.

Atlanta porazila v dramatickém duelu Orlando 126:125. Zápas rozhodl 1,1 sekundy před koncem z trestných hodů Dejounte Murray, kterého předtím fauloval Paolo Banchero.

Hvězdou utkání byl střelec Trae Young, jenž nasbíral 37 bodů a 13 finálních přihrávek. Hawks spoléhali na sedm dvouciferných střelců. Český reprezentant Vít Krejčí byl jedním z pěti hráčů sestavy, kteří zůstali celý zápas na lavičce.

Orlando duel zdramatizovalo díky povedené poslední části, již ovládlo 31:22. Nakonec mu ale nepomohlo ani 24 bodů a devět asistencí Markelleho Fultze. Hawks jsou s bilancí 16-15 osmí ve Východní konferenci.

Napínavý zápas viděli také diváci v Oklahoma City, kde domácí Thunder zdolali Portland 123:121. Po koši Damiana Lillarda tři sekundy před koncem to vypadalo, že se půjde do prodloužení, Shai Gilgeous-Alexander ale 0,2 sekundy před koncem střelou po driblinku z levého rohu hřiště rozhodl. Hrdina zápasu nasbíral 35 bodů.

Blazers nestačilo 28 bodů Lillarda, který se stal nejlepší střelcem klubové historie. Překonal legendu Clydea Drexlera, jenž dal za Portland 18.040 bodů.

NBA:

Atlanta - Orlando 126:125, Cleveland - Utah 122:99, Houston - San Antonio 105:124, Minnesota - Dallas 116:106, New Orleans - Milwaukee 119:128, Oklahoma City - Portland 123:121, Philadelphia - Toronto 104:101 po prodl., Phoenix - LA Lakers 130:104, Sacramento - Charlotte 119:125.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 31 22 9 71,0 2. Brooklyn 31 19 12 61,3 3. Philadelphia 29 17 12 58,6 4. New York 30 17 13 56,7 5. Toronto 31 13 18 41,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 30 22 8 73,3 2. Cleveland 32 21 11 65,6 3. Indiana 31 15 16 48,4 4. Chicago 29 11 18 37,9 5. Detroit 32 8 24 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 31 16 15 51,6 Miami 31 16 15 51,6 3. Washington 31 11 20 35,5 4. Orlando 32 11 21 34,4 5. Charlotte 31 8 23 25,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 29 19 10 65,5 2. New Orleans 30 18 12 60,0 3. Dallas 31 15 16 48,4 4. San Antonio 30 10 20 33,3 5. Houston 30 9 21 30,0

Severozápadní divize:

1. Denver 29 18 11 62,1 2. Portland 31 17 14 54,8 3. Minnesota 31 16 15 51,6 4. Utah 33 17 16 51,5 5. Oklahoma City 31 13 18 41,9

Pacifická divize:

1. Phoenix 31 19 12 61,3 2. LA Clippers 32 18 14 56,3 3. Sacramento 29 16 13 55,2 4. Golden State 31 15 16 48,4 5. LA Lakers 30 13 17 43,3