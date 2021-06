Nový článek rozebírá nástrahy létání na Aljašce, kde ve vrtulníku zemřel Kellner

Anchorage (USA) - Zatímco v celých Spojených státech za poslední dvě dekády výrazně ubylo úmrtí spojených s malými komerčními letadly, na Aljašce, kde na jaře ve vrtulníku zahynul nejbohatší Čech Petr Kellner, se počty obětí podobných nehod příliš nemění. V nové reportáži o bezpečnosti létání v nejsevernějším americkém státě to uvádí investigativní skupina ProPublica. Podle ní mají piloti na Aljašce oproti skoro všem ostatním státům USA slabší podporu, přestože pracují v náročnějších podmínkách.

Malé letouny a vrtulníky hrají v životě na Aljašce důležitou roli. Mnozí lidé tam žijí v malých komunitách, kam nevede žádná silnice, a letadla jsou tak pro ně nezbytným prostředkem při cestách do školy nebo k lékaři. Také jsou pro ně nástrojem obživy, neboť místní turistický ruch stojí i na nejrůznějších vyhlídkových letech nebo cestách s cílem provozovat lyžování a snowboarding na odlehlých svazích.

Létání je však na Aljašce také nebezpečnější než na mnoha jiných místech, což je způsobeno například nevyzpytatelným počasím a hornatým terénem. "Přijde mi, že každý, kdo tady žije, zná někoho, kdo zahynul při nehodě," řekl ProPublica někdejší pracovník aljašské pobočky Federálního úřadu pro letectví (FAA) John Hallinan.

V americkém srovnání stojí podle nové reportáže létání na Aljašce za rostoucím podílem obětí nehod zahrnujících malé komerčně využívané stroje. Kolem roku 2010 úmrtí v severním státě tvořily okolo 20 procent celkového počtu v zemi, během uplynulých pěti let ale podíl stoupl až na 42 procent.

ProPublica uvádí, že kromě přírodních faktorů hrají roli také podmínky na malých aljašských letištích a relativně mírné předpisy o bezpečnostních standardech. Přistávací dráhy na menších letištích bývají bez asfaltu a bez adekvátního osvětlení, navíc na venkovských letištích se nepracuje 24 hodin denně.

"To znamená, že jste častěji odkázáni na sebe," řekl Tom George, regionální šéf neziskové organizace Aircraft Owners and Pilots Association sdružující vlastníky letadel a piloty. "Počasí, které vidíte z okna, je to, které musíte brát v potaz jako základ pro rozhodování. Nemáte možnost zavolat přes vysílačku a zjistit na 50 nebo 60 mil dopředu, jaké tam zrovna jsou podmínky," dodal.

Kritika míří dvěma směry: Jednak proti malým leteckým společnostem, které mají podle expertů horší výsledky spojené s bezpečností než velké aerolinky, a jednak proti úřadu FAA. Ten dohlíží na bezpečnost letecké dopravy v USA a ve vyjádření pro autory reportáže označil zlepšení situace na Aljašce za dlouhodobou prioritu. Podle ProPublica ale neuvedl do praxe mnohá z doporučení amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB), který vyšetřuje dopravní nehody včetně té, při níž v březnu zemřel Kellner.

"Někteří (z dotázaných expertů) říkají, že úřad postupuje pomalu při přijímání předpisů a zajišťování dodatečné podpory spojené s jedinečnými podmínkami na Aljašce, čímž nechává piloty a zákazníky, aby se o sebe postarali sami. Někteří kritici také také tvrdí, že FAA nezvládá u provozovatelů letadel vymáhat zodpovědnost za diskutabilní výsledky v bezpečnosti," shrnuje článek.

Ten zmiňuje také havárii vrtulníku, při níž kromě Kellnera v horách severovýchodně od Anchorage zahynuli další čtyři lidé včetně pilota a dvou horských vůdců. Dubnová předběžná zpráva NTSB mimo jiné popsala, že vrtulník před pádem do údolí po několik minut pomalu manévroval těsně nad horským hřebenem u ledovce Knik. Konečnou zprávu s možnou příčinou neštěstí, k němuž došlo při již zmíněném heliskiingu, by mohl úřad publikovat příští rok.